La UE acuerda sancionar a bielorruso Lukashenko y por ataque químico a Navalni

Bruselas, 12 oct (EFE).- La Unión Europea (UE) sancionará por una parte al presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, por el fraude electoral y la represión posterior en su país, y por otro, a los responsables del envenenamiento en Rusia del opositor Alexei Navalni con la sustancia química prohibida Novichok.

Los ministros de Exteriores de la UE alcanzaron un acuerdo político sobre ambos procesos de sanciones, que ahora deberán desarrollarse a nivel técnico, durante un Consejo en Luxemburgo en el que también abordaron cómo reforzar la relación con América Latina y el Caribe.

LUKASHENKO SERÁ SANCIONADO

Tras una primera ronda de sanciones ya en vigor contra 40 personalidades bielorrusas por el "fraude" electoral en las presidenciales del 9 de agosto y la posterior represión de manifestantes pacíficos, los ministros "confirmaron hoy que Lukashenko carece de legitimidad", indicó el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.

Así, anunció en rueda de prensa que dieron luz verde al Consejo de la UE para "empezar a preparar el próximo paquete (de sanciones), que incluirá a Lukashenko".

Por el momento, la UE había adoptado un enfoque gradual en sus medidas restrictivas a Bielorrusia, país al que enviaron hoy "el mensaje claro de que las cosas no pueden seguir como si nada".

Por ello, los ministros acordaron hoy "recalibrar" la asistencia financiera de la UE a Bielorrusia para asegurarse de que beneficia a la población y la dirigirá "lo más lejos posible de las autoridades centrales" y a actores regionales, locales y no estatales.

SANCIONES POR USO DE ARMAS QUÍMICAS EN RUSIA

Otro acuerdo político alcanzado hoy en el Consejo fue para imponer sanciones por el envenenamiento de Navalni en Rusia con el agente químico Novichok, de origen soviético.

"Hay un acuerdo político para implementar esas medidas restrictivas", confirmó Borrell, que señaló igualmente que hubo una "completa aceptación" por parte de todos los Estados miembros y que a continuación los cuerpos técnicos del Consejo prepararán las sanciones sobre la base de una propuesta conjunta de Francia y Alemania, que incluye "evidencias" sobre el caso.

Por su parte, la ministra española de Exteriores y Cooperación, Arancha González Laya, fue más allá y en otra rueda de prensa habló de un acuerdo político "para adoptar sanciones contra Rusia, contra una serie de individuos".

Agregó que esta lista de personas "tienen aún que determinarse" pero que hay consenso para "imponer sanciones a Rusia por la violación del acuerdo de prohibición de armas nucleares, que es un acuerdo que es extremadamente importante para la seguridad colectiva de este continente".

"Evidentemente, no queremos que sean sanciones contra el pueblo ruso", comentó.

En todo caso, Borrell dejó claro que las sanciones que imponga la UE por el "intento de asesinato" de Navalni, no implicarán dejar de lado el diálogo con Moscú.

"Rusia tiene otras dimensiones en nuestra relación. Emprendemos sanciones por un acontecimiento específico y concreto, pero al mismo tiempo tenemos que hablar de la implementación de los acuerdos de Minsk (para pacificar el este de Ucrania), reforzar nuestra resiliencia, comprometernos selectivamente con Rusia en asuntos de política exterior en los que tenemos intereses específicos", dijo.

ESTRECHAR LAZOS CON LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

Los ministros abordaron hoy igualmente la "urgencia de relanzar el diálogo político interregional" con América Latina y el Caribe, dada la importancia del subcontinente para Europa.

"Estamos dispuestos a ayudar a nuestros socios latinoamericanos a hacer frente a los retos políticos y socioeconómicos", dijo Borrell, que agregó que el medioambiente es "uno de los tema más importantes en nuestra relación", teniendo en cuenta la importancia de la Amazonía, por lo que "estamos dispuestos a perseguir juntos políticas medioambientales ambiciosas".

El político español recordó que las empresas de la UE "han invertido más en América Latina que en Rusia, China, la India y Japón juntos" y que, de manera conjunta, "representamos un tercio de los votos en las Naciones Unidas".

González Laya apuntó, por su parte, que abordaron una "agenda más de medio a largo plazo" con la región, con la quieren impulsar "una relación más estratégica".

Pidió que la UE recupere las relaciones "al más alto nivel" y que el año próximo pueda volver a celebrarse una cumbre en bloque con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

"He insistido en la necesidad de perseguir resultados concretos que contribuyan a generar narrativa de éxito", dijo Borrell, quien puso de ejemplo los acuerdos de asociación con el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), Chile y México.

TENSIÓN CON TURQUÍA y CONFLICTO EN NAGORNO KARABAJ

Entre los asuntos de actualidad, los ministros respaldaron el alto el fuego decretado en el territorio de Nagorno Karabaj, en disputa entre Armenia y Azerbaiyán, e instaron a las partes a negociar bajo los auspicios del Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), copresidido por Estados Unidos, Rusia y Francia.

Además, pidieron "revertir" la reapertura del barrio costero de Varosha, en el norte de Chipre, un área que llevaba 46 años sellada como zona militar, ya que "socava la confianza mutua" y creen que "aumentará las tensiones en vez de rebajarlas" con Turquía en el Mediterráneo oriental.