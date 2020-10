La Princesa Leonor y la Infanta Sofía, protagonistas del día gracias a sus estilismos de diez

12/10/2020 La Princesa Leonor y la Infanta Sofía, en el acto conmemorativo celebrado en el Palacio Real con motivo del Día de las Fuerzas Armadas POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 12 (CHANCE)



Si era algo que veníamos sospechando con sus últimas apariciones públicas y que durante sus vacaciones estivales en Palma de Mallorca fue bastante evidente, tras su aparición en el acto homenaje con motivo del Día de las Fuerzas Armadas ya no queda ningún género de dudas. La Princesa Leonor y la Infanta Sofía han dejado de ser unas niñas y, como tal, eligen sus propios estilismos, que no pueden ser más diferentes entre sí y más acordes a sus respectivas personalidades.



La hijas de los Reyes Don Felipe y Doña Letizia han acaparado - con permiso de la monarca - todo el protagonismo durante el sobrio acto con el que, a causa de la pandemia en la que estamos inmersos, se ha rendido homenaje a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Y es que, tanto Leonor como Sofía han dejado de ser dos adorables niñas rubias para ser dos atractivas jóvenes que, poco a poco, van encontrando su propio estilo. Un estilo que, aunque bastante diferenciado, tiene el denominador común de dotar a cualquier look juvenil de una elegancia libre de estridencias.



La Princesa Leonor, que el próximo 31 de octubre cumplirá 15 años, es una joven tímida y dulce que, con sus grandes ojos azules, dice mucho más que con las palabras que en pocas ocasiones le hemos oído decir. Tranquila y sensible, sus estilismos destacan por un toque clásico, naif y elegante. Hoy, la heredera ha optado por una sencilla falda de vuelo color gris perla combinada con un jersey crudo con manga abullonada de la firma "Other Stories", con el Toisón de Oro que recibió de manos de su padre prendido de la solapa.Como complemento, unas manoletinas con un pequeño tacón cuadrado. En cuanto al peinado, y para dulcificar su ya de por sí angelical rostro, ha lucido un semirecogido con ligeras ondas.



Mientras, la Infanta Sofía, mucho más atrevida que su hermana, ha vuelto a sorprendernos - para bien - con su estilismo. Y es que la hija menor de los Reyes, alegre, divertida y algo más espontánea que su hermana, ha optado por un formal pantalón azul marino - a juego con sus bailarinas - y una blusa blanca con una original y elegante lazada a la cadena, que le llegaba casi a la altura de las rodillas. El pelo, suelto y con marcadas ondas laterales, que tan bien le sienta a la joven, que en abril cumplió 13 años.



Dos hermanas y dos estilos cada vez más diferentes que van definiendo la personalidad de las hijas de Don Felipe y Doña Letizia, que han desterrado, ahora sí, y para siempre, la imagen de niñas que todavía teníamos de ellas.