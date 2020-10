La lucha de las familias por los cautivos de las guerrillas paraguayas

En la imagen, Beatriz Denis, hija del exvicepresidente Óscar Denis, quien fue secuestrado por la guerrilla del Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP). EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 12 oct (EFE).- Tres familias luchan por tener noticias de sus parientes secuestrados por los grupos guerrilleros de Paraguay, una de ellas la del exvicepresidente Óscar Denis, de 74 años, intentando abrir una línea de comunicación a través de una emisora de radio.

El secuestro de Denis, hace un mes, es el más reciente de la guerrilla del Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP), que hace seis años se llevó por la fuerza a un oficial de policía del que se desconoce su paradero.

A ello se suma el ganadero Félix Urbieta, secuestrado hace cuatro años por el Ejército del Mariscal López (EML), una escisión del EPP, y de quien tampoco se tienen noticias.

Ante la falta de resultados de las fuerzas de seguridad y el silencio de esos grupos armados, los familiares actúan para recuperarlos con vida y para que esos casos no caigan en el "opareí", el término en guaraní que los paraguayos utilizan para un hecho relegado al olvido.

DESDE LAS ONDAS

Desde hace una semana, Beatriz Denis se dirige a su padre desde una emisora de la ciudad de Concepción (norte) para darle noticias sobre el entorno familiar y animar su cautiverio en caso de que le escuche.

En esos minutos diarios de emisión, mediante una radio propiedad de la familia, su hija también ha informado al político retirado de que han cumplido con las exigencias de los secuestradores para su puesta en libertad.

Y es que la familia procedió al reparto de víveres y pertrechos a cuarenta comunidades del norte de Paraguay y por un valor de dos millones de dólares que había demandado el EPP.

Una distribución que se completó dentro del plazo dado por la guerrilla para liberar a Denis, secuestrado el 9 de septiembre en las afueras de su estancia ganadera, en la frontera entre los departamentos de Amambay y Concepción.

Denis fue secuestrado junto a un empleado de esa estancia, un indígena de 21 años que fue liberado días después y que iba en el vehículo que fue interceptado por miembros del EPP.

LOS CUATRO AÑOS DE FÉLIX URBIETA

Beatriz Denis y algunas de sus hermanas han recurrido a las ondas radiales tras varias ruedas de prensa en la que han pedido pruebas de vida a los secuestradores, algo que hasta la fecha no se ha dado.

Una rueda de prensa fue también la fórmula empleada este lunes por las hijas de Urbieta, que tenía 67 años cuando fue secuestrado el 12 de octubre de 2016, mientras se encontraba junto a su esposa en su finca de Horqueta, en el departamento de Concepción.

En la comparecencia, Liliana Urbieta solicitó retomar la comunicación con el EML y apeló a la mediación de organismos internacionales o de la Iglesia para ese objetivo.

Reiteró que esas conversaciones se cortaron ante la imposibilidad de la familia para reunir la cantidad de dinero exigida por ese grupo armado para liberar a su padre, de entre 500.000 y 350.000 dólares, según se dijo.

La familia incluso aceptó un "préstamo" ofrecido por el narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavao, entonces encarcelado en Paraguay y luego extraditado, el cual no se llevó a cabo.

Liliana Urbieta destacó esa circunstancia en la rueda de prensa, en la que recordó que las últimas pruebas de vida que recibieron fueron entre 2016 y 2017.

Entre ellas un video en el que su padre aparece junto a dos hombres armados, vestidos de camuflaje e identificados como integrantes del EML.

MADRE CORAJE

Sin noticias de su hijo sigue Obdulia Morínigo, madre del suboficial Edelio Morínigo, secuestrado hace seis años por el EPP, cuando participaba en una cacería en el departamento de Concepción.

Según algunas fuentes, Morínigo, de una modesta familia campesina, no era un objetivo de ese grupo, que lo mantuvo secuestrado tras descubrir que era policía.

En todo este tiempo Obdulia Morínigo no ha dejado de exigir al Gobierno anterior y al actual noticias sobre su hijo, y se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de Paraguay.

Se ha encadenado varias veces, amenazado con crucificarse y tuvo un áspero enfrentamiento verbal con el ministro del Interior, Euclides Acevedo, que fue transmitido y reproducido en todo el país.

Tanto su hijo como Urbieta y Denis fueron recordados el pasado 26 de septiembre en una misa en Concepción en la que Beatriz Denis pidió la liberación de los tres.

"Devuelvan a Edelio, devuelvan a Félix Urbieta, devuelvan a Óscar Denis, devuelvan a papá", exhortó Beatriz Denis.