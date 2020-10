La catedral de Notre Dame busca artesanos para su restauración

EFE/EPA/YOAN VALAT/Archivo

París, 12 oct (EFE).- Ebanistas, herreros, escultores... la restauración de Notre Dame requerirá un amplio espectro de artesanos que el establecimiento público encargado de la conservación del templo empezó a buscar este lunes con un llamamiento público con el que hacer un primer análisis de las competencias disponibles.

Ese organismo precisó en un comunicado que su búsqueda tiene como meta principal "hacer una fotografía" de los expertos susceptibles de responder a las necesidades de la restauración de la catedral parisina, que sufrió un grave incendio el 15 de abril de 2019 que dañó gran parte de su cubierta.

Las obras actualmente en marcha están centradas de momento en garantizar la seguridad de los muros y de otras estructuras arquitectónicas.

La restauración propiamente dicha, según precisaron este lunes a EFE fuentes del establecimiento público, no tiene una fecha fijada, pero no está previsto que empiece antes de mediados del año próximo.

El llamamiento lanzado ahora está abierto a empresas de cualquier tamaño y a artesanos independientes en doce ámbitos, de la escultura y la pintura mural hasta la carpintería o el herraje.

Según su nota, el objetivo es doble: "permitir a los artesanos darse a conocer, en conformidad con las necesidades expresadas, y asegurarse, tal y como deseó el presidente, Emmanuel Macron, que la obra pueda ser un escaparate de la excelencia de esos oficios, a menudo poco o mal conocidos, pese a que son oficios de futuro".

Los profesionales de esos sectores tienen hasta el 1 de noviembre para presentar su candidatura.

Este primer censo no dará lugar a una selección porque el concurso público se publicará más adelante, pero sí facilitará la preparación de esa segunda etapa, añadió el comunicado, que recalca que presentarse al llamamiento de este lunes no es un requisito previo para poder optar después a la licitación.