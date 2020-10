Italia prevé reducir cuarentena a 10 días y más medidas anticontagio

EFE/EPA/MASSIMO PERCOSSI

Roma, 12 oct (EFE).- El Comité científico técnico que asesora al Gobierno italiano propuso anoche reducir la cuarentena de 14 a 10 días y solo una prueba negativa, y no dos como hasta ahora, para poder salir del aislamiento, mientras que se confirman nuevas medidas como limitar el número de personas en las reuniones privadas y los horarios de cierre de los locales.

Además, el nuevo protocolo que tendrá que ser adoptado por el Ministerio de Sanidad prevé que los asintomáticos que no den negativo, después de 21 días se les dará por concluida la cuarentena.

Después de los diez días de cuarentena, que sustituyen a los 14 actuales, se deberá realizar solo un test y si el resultado es positivo, la persona deberá realizar otros siete días de aislamiento, al final de los cuales volverá a someterse a una prueba.

En caso de dar de nuevo positivo, deberá permanecer cuatro días más en cuarentena y luego realizar un último test molecular. El Comité científico técnico se basa en los estudios que afirman que a los veinte días la carga viral es tan baja que el sujeto ya no puede contagiar.

Esta nueva medida y las próximas que estudia el Gobierno para limitar los contagios que se han disparado en el último mes tendrán que ser aprobadas en un nuevo decreto previsto a mediados de semana.

El ministro de Sanidad, Roberto Speranza, ya adelantó que se pondrán límites a las reuniones privadas y también a los horarios de cierre de los locales.

Los medios de comunicación también adelantan que se pueden prohibir los partidos de cualquier deporte entre amigos.

Por el momento, el Gobierno ha alargado el estado de emergencia hasta el 31 de enero para poder seguir afrontando la pandemia con decretos urgentes y ha impuesto la obligación de llevar la mascarilla en todo momento, también al aire libre.

"El 75 % de las infecciones se producen en las relaciones familiares. Se baja la guardia y se quita la mascarilla", dijo Speranza al justificar las nuevas medidas.

Speranza aseguró que no habrá un confinamiento nacional, pero indicó que "las nuevas normas anti-COVID que serán aprobadas son a nivel nacional y que las regiones tendrán la posibilidad de actuar únicamente sobre normas más restrictivas".

El ministro también confirmó que en los próximos días los médicos de familia podrán realizar los test y que están llegando cinco millones de pruebas para este propósito.

Los últimos datos de los contagios en Italia fueron de 5.456 nuevos casos con 104.658 pruebas realizadas.

El número total de contagios es de 354.950 desde el 21 de febrero cuando comenzó la emergencia en el país y el de fallecidos es de 36.166.

Aunque las cifras de casos son iguales a las que se registraron en abril, en pleno confinamiento, tranquilizan por el momento los datos en los hospitales, ya que están ingresadas 4.519 personas y 420 se encuentran en las unidades de cuidados intensivos, muy lejos de las 5.000 que tuvieron que ser asistidas en las UCI entonces.