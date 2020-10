Indígenas de Ecuador reclaman autodeterminación frente al "neocolonialismo"

"Hoy para nosotros es un día de luto", manifestó el coordinador general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), José Gregorio Díaz Mirabal. EFE/ José Jácome/Archivo

Quito, 12 oct (EFE)- Dirigentes indígenas en Ecuador reclamaron este 12 de octubre la autodeterminación y autogestión de los territorios ancestrales frente a las amenazas actuales, al recordar el 528 aniversario del "genocidio" que supuso para ellos la conquista de América.

"Hoy para nosotros es un día de luto", manifestó el coordinador general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), José Gregorio Díaz Mirabal.

En un encuentro virtual, el líder amazónico calificó del "mayor genocidio contra los pueblos indígenas de la tierra" el que se produjo a raíz de la conquista del continente y como muchos otros intervinientes afirmó que hoy "no hay nada que celebrar".

DISPUTADO 12 DE OCTUBRE

Para unos el Día de la Raza, para otros la Fiesta Nacional o de la Hispanidad, esta jornada es marcada por las nacionalidades indígenas como de luto, duelo y dolor.

"Hace 528 años nuestros territorios fueron invadidos y saqueados y nuestra población fue casi exterminada, pero hoy seguimos en resistencia y lucha por defender esos mismos territorios", aclaró Días Mirabal, cuya organización representa a 3 millones de indígenas repartidos en siete millones de kilómetros cuadrados y nueve países.

Las actuales amenazas que enfrentan las poblaciones originarias, que de acuerdo a historiadores que citó, desaparecieron en un 90% tras la conquista, son el extractivismo, la minería ilegal, la contaminación de los ríos con mercurio, la falta de justicia, la "neocolonización", a la que se ha sumado la pandemia de COVID-19.

Los dirigentes indígenas consideran que ante las nuevas amenazas que se ciernen sobre sus territorios y falta de respuesta del Estado en campos como la educación o salud, los últimos meses han demostrado que pueden adoptar herramientas propias de gestión que les permiten sobrevivir.

"No hay otra que la autodeterminación ante esta nueva invasión", defendió el coordinador de la COICA.

Por su parte, Nemonte Nenquimo, líder de la nacionalidad Waorani en la provincia de Pastaza, y recientemente reconocida por la revista Time entre las 100 personas más influyentes del mundo, dijo que entre las principales amenazas que afrontan los amazónicos es el petróleo.

En esta línea, comentó que su nacionalidad decidió unirse con las comunidades de base, "para decir al Gobierno que el territorio es nuestra decisión" y animó al resto de las 13 nacionalidades y 18 pueblos indígenas del país a hacer lo propio, "porque hoy en día con la lanza no es suficiente".

La justicia ecuatoriana en una sentencia histórica dio la razón el año pasado a los waorani, que lograron proteger más de 180.000 hectáreas de sus tierras ancestrales del desembarco de petroleras.

"La única manera es nuestra resistencia en nuestro territorio, formar liderazgos y la autodeterminación", argumentó Nenquimo.

MUSICA CON MENSAJE

Los llamamientos a la autogestión también proceden de las voces más jóvenes.

Así, el músico de la nacionalidad Kichwa, Nadino Calapucha expresó que cuando se habla de "autogestión y autodeterminación por la democracia, la justicia, educación y sanidad" propias, no se pretende descomponer el Estado, sino que las propias comunidades indígenas puedan gestionarse, como lo han demostrado durante la pandemia.

"Es hora de que empecemos a tomar las riendas de nuestros territorios", esgrimió este joven de la banda "Kambak", que fusiona la música amazónica, con la andina y la moderna, y que presentó este lunes un inédito tema llamado Sikwanka.

"Necesitamos contar la verdadera historia que aún no nos han contado, nos cuentan una historia que ellos escribieron para invisibilizar el genocidio", sostuvo.