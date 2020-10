Honduras acumula más de 84.000 casos de COVID-19 en siete meses de pandemia

Personas se aglomeran en el Mercado de San Isidro, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Humberto Espinoza/Archivo

Tegucigalpa, 11 oct (EFE).- Honduras acumula 84.081 casos de COVID-19, siete meses después del inicio de la pandemia en el país con los 925 contagios confirmados este domingo, mientras que los decesos suman 2.512, informó una fuente oficial.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), en las últimas horas se han procesado muestras para 1.807 personas, de las cuales 935 dieron positivo a COVID-19.

Entre los casos confirmados hoy, 253 corresponden al departamento de Cortés, en el norte del país y epicentro de la enfermedad, seguido de Francisco Morazán, donde se localiza la capital, con 186 contagios, Atlántida e Islas de la Bahía con 119 y 112, respectivamente.

El organismo hondureño también añadió hoy a sus estadísticas ocho muertos por la COVID 19, de los que cinco correspondieron a Francisco Morazán, uno en Comayagua, uno en Cortés y otro en Valle, lo que eleva a 2.512 el total de muertes en el país centroamericano, que tiene una tasa de mortalidad de 2,9.

Del total de pacientes contagiados con el virus, 754 están hospitalizados, 593 de ellos "estables", 131 graves y 30 en la unidad de cuidados intensivos, indicó el Sinager.

A su vez, 81 personas han superado la enfermedad, tras cumplir con el aislamiento domiciliario o recibir el alta médica en un hospital, lo que eleva a 32.012 el total de sanados.

EXTIENDEN ALERTA ROJA Y TOQUE DE QUEDA

La Policía Nacional de Honduras amplió este domingo el toque de queda hasta el 18 de octubre en todo el territorio nacional para frenar la expansión del nuevo coronavirus.

La disposición oficial también restringe la circulación de personas a dos dígitos para que puedan hacer compras en supermercados, farmacias, ferreterías, gasolineras y trámites en bancos y cooperativas.

Las personas con los documentos cuyo dígito finalice en 1,2, 3, 4, 5, 6,7,8, 9 y 0, podrán salir del 12 al 18 de octubre a los diferentes establecimientos autorizados.

Las autoridades de protección civil también extendieron la "alerta roja" hasta la misma fecha en los 18 departamentos de Honduras a solicitud de la Secretaría (ministerio) de Salud.

La ampliación entró en vigor a las 21.00 horas locales de hoy (03:00 GMT) y ha sido adoptada como parte de las medidas de contención para evitar la propagación de coronavirus.

SANCIONARÁN A PARTIDOS POLÍTICOS

El organismo hondureño advirtió de que sancionará a los partidos políticos que movilicen o concentren a más de 50 personas y no cumplan con las medidas de bioseguridad, como el uso de mascarilla y el distanciamiento.

Un barco procedente de Turquía con dos hospitales móviles más, de los siete comprados por Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) a una empresa de ese país ante la emergencia por la pandemia, llegó hoy al Caribe del país.

La embarcación atracó hacia las 09.00 hora local (15.00 GMT) en Puerto Cortés, en el Caribe del país, y serán instalados en Choluteca y Santa Rosa de Copán, en el sur y occidente de Honduras, respectivamente.

Los dos nuevos hospitales móviles son parte de siete que compró Invest-H, cuyo ex director ejecutivo Marco Bográn está siendo investigado por presunta corrupción en la adquisición, cuyo coste ronda los 48 millones de dólares.

Los primeros dos hospitales móviles llegaron a Honduras el pasado 10 de julio, pero hasta ahora no están en funcionamiento en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos principales ciudades del país.