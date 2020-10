Fútbol/Sub-21.- Previa del España - Kazajistán

La Sub-21 quiere dar el último paso



El equipo de Luis de la Fuente obtendrá el billete para la Euro si gana a Kazajistán en Alcorcón



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



La selección española Sub-21 busca este martes en el estadio Santo Domingo de Alcorcón (18.45 horas/Cuatro) una victoria que le otorgue matemáticamente el billete para la Eurocopa de 2012 a falta de dos jornadas para que finalice la fase de clasificación como líder indiscutible del grupo F.



Los pupilos de Luis de la Fuente han ganado seis partidos y han empatado otro en los siete encuentros disputados en dicha fase, interrumpida como todas, por la pandemia del coronavirus. España retomó con fuerza su camino el pasado jueves y dejó el billete visto para sentencia ganando a las Islas Feroe fuera de casa (0-2).



Un rival plácido para un equipo de mucha más calidad que no falló a los pronósticos para sentenciar este martes contra los kazajos. Eso dice el guion de una Sub-21 que sigue ofreciendo un gran nivel pese a la rotación constante y a los jugadores que ha ido citando Luis Enrique. Es el caso de Óscar Rodríguez, que está de vuelta tras debutar con la absoluta.



Otros que han reclamado su sitio son Marc Cucurella, siempre de los mejores en la Sub-21, Brahim Díaz, que fue el artífice de la victoria ante las Islas Feroe con un doblete, y probablemente se haga con la titularidad en tierras alfareras, y Riqui Puig quien -ante la falta de protagonismo en el Barça de Koeman- supo aprovechar la oportunidad para reivindicarse el pasado jueves.



Enfrente estará una selección que llega de caer goleada ante Macedonia del Norte, aunque no permitirá confianzas. Así lo demuestran los diez puntos que totaliza y lo difícil que puso el triunfo a España en el partido de la primera vuelta disputado en Astaná, resuelto por 0-1 con un gol de penalti de Dani Olmo, ahora en la absoluta.



De esta forma, el equipo dirigido por Luis de la Fuente vuelve a Alcorcón 11 meses después para cerrar una clasificación que encarriló en este mismo estadio frente a Macedonia. En caso de no ganar, España contaría con dos opciones más para lograr el billete a la Eurocopa del próximo año.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



ESPAÑA: Josep; Pipa, Guillamón, Cuenca, Pedrosa; Puig, Zubimendi, Óscar; Cucurella, Barrenetxea y Brahim.



KAZAJISTÁN: Seisen; Khajiyev, Orynbassar, Kassym, Kussyapov; Adakhajiev, Astanov, Bakhtiyarov, Seidakhmet; Omirtayev y Shushenachev.



--ÁRBITRO: Volen Chinkov (BUL).



--ESTADIO: Santo Domingo.



--HORA: 18.45/Cuatro.