Fútbol/Selección.- Luis Enrique: "Tener referentes como Rafa Nadal es un orgullo"

"Le felicitamos por sus éxitos, pero también por cómo sabe reconocer la derrota y por su respeto al rival"



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El seleccionador español de fútbol, Luis Enrique Martínez, ha felicitado en su nombre, en el de los internacionales y en el de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) al tenista Rafa Nadal por su decimotercer título de 'Grand Slam', un "orgullo" como referente para el país, y ha destacado su grandeza en las ocasiones en las que no consigue la victoria y en el "respeto al rival".



"Me gustaría en el nombre de mi selección y de la RFEF darle una gran enhorabuena al gran Rafa Nadal por haber conquistado ayer su decimotercer Roland Garros y su vigésimo 'Grand Slam'. Aunque es muy fácil felicitarle en este momento, yo me quedo con alguna de las derrotas que ha tenido, en las que ha sabido dar lecciones de vida en cuanto a lo que significa saber aceptar también la derrota", señaló en la rueda de prensa previa al duelo de Liga de Naciones ante Ucrania.



Además, el técnico asturiano afirmó que es "un orgullo" que España tenga referentes como el balear. "En estos momentos, tener referentes como Rafa Nadal, que puedan representar a nuestro país, es un gran orgullo. Le felicitamos por sus éxitos, pero también por cómo sabe reconocer la derrota y el respeto al rival que siempre tiene. Muchas felicidades", concluyó.



Nadal conquistó este domingo su decimotercer título de Roland Garros tras doblegar en la final al serbio Novak Djokovic (6-0, 6-2, 7-5), un trofeo que le permite igualar al suizo Roger Federer como el tenista de la historia con más títulos de 'Grand Slam', con 20.