Fútbol/Selección.- Luis Enrique: "La preocupación por Ucrania es la misma que en el primer partido"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El seleccionador español de fútbol, Luis Enrique Martínez, ha asegurado que el hecho de jugar este martes ante 15.000 espectadores en el duelo ante Ucrania en el Olímpico Kiev, en la cuarta jornada de la Liga de Campeones, es "una alegría" para todos, y ha asegurado que el 4-0 logrado ante los ucranianos en septiembre no impide que la "preocupación" sea "la misma" que entonces.



"La preocupación es la misma que en el primer partido, con los mismos objetivos. Nos ocupan las diferentes circunstancias positivas que tiene Ucrania en ataque", señaló en rueda de prensa en referencia al partido de la segunda jornada en el Alfredo Di Stéfano. "Es una de las selecciones más fuertes, hasta hace poco llevaba 12 partidos sin perder", advirtió.



En este sentido, destacó "la racha de victorias" que atesoraba hasta el momento y "la manera en que lo ha logrado". "Es un equipo fiel a su manera de jugar, a pesar de que pueda tener bajas en este partido. Es un equipo interesante, bien dotado técnicamente, se repliega bien, sabe defender bien. En el primer partido tuvimos un resultado amplio debido al alto nivel que tuvimos; mañana necesitamos tener otro muy buen partido para poder superarles", indicó.



Además, no le preocupa el hecho de que el duelo en Kiev se vaya a jugar con público, a diferencia de los partidos en suelo español. "Es una realidad que debemos apreciar viendo el panorama general, jugar mañana con 15.000 espectadores es algo hasta optimista y positivo para todos, parece que podemos empezar a encontrar la normalidad. Es mejor para la selección local, pero el hecho de jugar con público ya es una alegría", expuso.



Sobre el joven delantero Ansu Fati, el técnico asturiano aseguró que no tiene que ofrecerle ningún consejo. "Ansu Fati tiene 17 años y conoce perfectamente las situaciones defensivas que va a recibir", dijo. "Vamos a buscar siempre el mayor número de situaciones ofensivas, luego el partido presenta dificultades que los jugadores tienen que resolver", añadió.



"Nosotros como equipo tenemos nuestro modelo, luego dependemos del grado de acierto para generar situaciones favorables para los delanteros. No hay que volverse loco buscando cosas. Tendremos días malos y tendremos que saber resolver los partidos. El otro día fue un partido difícil, hubo jugadores que estuvieron a buen nivel, la mayoría. Tuvimos más ocasiones que el rival. Nuestra idea futbolística es tener el balón", prosiguió.



Sobre el papel del delantero del Wolverhampton Adama Traoré, que salió en la segunda parte en los dos partidos ante Portugal y ante Suiza, Luis Enrique apuntó que le ve "en las dos versiones, como revulsivo y para empezar el partido".



Por otra parte, calificó la posición de centrocampista como la "más difícil" en 'la Roja'. "Es una posición muy difícil. Somos un país en el que los mediocampistas están muy capacitados. En defensa, los interiores son los que se encargan de presionar a los jugadores rivales de más creación; intentamos recuperar el balón en campo contrario y cuando lo recuperamos, tenemos capacidad para generar ocasiones", analizó.



Por último, habló de las posibles parejas de Sergio Ramos en el centro de la defensa. "Mis decisiones están ahí. Tanto Pau -Torres-, como Eric -García- como Diego -Llorente- lo han hecho muy bien en estas concentraciones, han estado a un nivel altísimo, mejorando los aspectos a mejorar. Es importante jugar con un referente, pero sus compañeros sienten que pueden jugar con él y corregirle incluso. Lo importante de los líderes es que sean humildes y puedan aceptar que también se equivocan y fallan", concluyó.