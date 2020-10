Fútbol.- Puyol: "No quiero que Messi se marche del Barcelona"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El exjugador del FC Barcelona Carles Puyol ha reconocido que no quiere que el argentino Leo Messi "se marche" del club azulgrana, como estuvo a punto de suceder este verano, ya que es "un atractivo y un reclamo" para LaLiga, "la mejor del mundo" y que ha experimentado un crecimiento "global" en los últimos años.



"Como culé, no quería ni quiero que se marche Leo. El Barcelona con Leo es más fuerte. Esto forma parte del fútbol. Se ha quedado, acaba de decir que está motivado y con ganas y espero que pueda continuar con nosotros muchos años más. Es muy bueno para LaLiga tener al mejor jugador del mundo y de la historia. Es un atractivo y un reclamo para LaLiga", declaró en la mesa redonda 'LaLiga de los Fenómenos' que se celebró en Milán (Italia), dentro del foro 'Il Festival dello Sport'.



Aunque confesó su debilidad por el argentino, cree que es "difícil valorar quién es el mejor". "Se valoran más los goles, por eso Messi y Cristiano han ganado tantos Balones de Oro, pero me hubiese hecho ilusión que hubiesen ganado Xavi o Andrés -Iniesta-, porque son jugadores importantísimos. Casillas también podía haber ganado un Balón de Oro, pero nos ha tocado compartir época con estos dos 'animales' y es normal que ellos los hayan ganado", indicó.



Durante el encuentro, en que participó junto al exportero Iker Casillas y el presidente de LaLiga, Javier Tebas, el catalán resaltó que la liga española ha tenido "un crecimiento muy grande" en los últimos años. "LaLiga, cuando empecé a jugar, era un tema local. Se ha hecho un trabajo tremendo para crecer y ahora LaLiga ya es global. Me retiré en 2014 y vi este crecimiento desde fuera. Como embajador de LaLiga, te das cuenta de la importancia que esta tiene fuera de España, y es un orgullo y una suerte poder hacer toda mi carrera en LaLiga, que es la mejor", subrayó.



Además, reconoció sentirse "feliz" de haber podido desarrollar toda su carrera en el Barça, aunque tuvo ofertas importantes. "Me he sentido respetado por la afición, los entrenadores y el club han contado conmigo. En 2014, por problemas en la rodilla, tuve que dejar de jugar, pero durante mis años en el primer equipo tuve ofertas de equipos italianos e ingleses. Puedes dudar, pero estás en tu casa, en tu club y en la mejor liga", afirmó.



"Nunca he ocultado que si hubiese salido del Barcelona me hubiese gustado jugar en el Milan con Maldini, que ha sido mi ídolo. El Milan era un referente de cómo se tenía que trabajar. Se valoran mucho los defensas aquí en Italia. No se dio y estoy feliz de haber jugado toda mi carrera en el Barcelona y LaLiga", confesó.



Sobre con qué 'Clásico' se quedaría, lo tiene claro: el 2-6 del Santiago Bernabéu en 2009. "Si me tengo que quedar con uno, me quedo con el 2-6 en el Bernabéu. Prácticamente nos daba LaLiga por ganada. Habíamos empezado muy bien el primer año con Pep, pero el Real Madrid hizo una segunda vuelta impresionante, nos iba recortando. Quedaban tres partidos, estaban a cuatro puntos, y ganar ese partido y de esa forma fue sentenciar LaLiga", apuntó.



Por otra parte, alabó a Iker Casillas y destacó la "seguridad" que daba jugar con él en la selección. "Tener a Iker detrás era saber que, si cometías un error, él lo iba a salvar. ¿Quién no recuerda las dos paradas a Robben en la final del Mundial, el penalti de cuartos...? Te daba mucha seguridad", dijo. "Hemos tenido la suerte de coincidir una generación de futbolistas muy buena, de personas que miraban por el grupo", añadió sobre 'la Roja'.



Por último, Puyol habló de la ausencia de público en los estadios por la pandemia de coronavirus. "Es una situación difícil no solo para el fútbol, sino para toda la población. Nos tenemos que adaptar. No me gustaría un Clásico sin público, pero antes que no verlo, prefiero que se juegue sin público. La salud es lo más importante y hasta que no se garantice, no nos podemos arriesgar. Hay problemas económicos y tenemos que ser responsables. El fútbol es de los futbolistas pero para los aficionados", finalizó.