El Salvador.- Seis muertos por un tiroteo en un bar de la capital de El Salvador

Seis personas han muerto por un tiroteo perpetrado el domingo en un bar de la capital de El Salvador, aparentemente por una pelea entre pandillas, lo que ha llevado al presidente, Nayib Bukele, a hacer pública en sus redes sociales la imagen del principal sospechoso y a pedir "resultados concretos" en los interrogatorios.



Los hechos tuvieron lugar en la zona de La Tiendona. Según la Policía Nacional, varios desconocidos entraron en el interior del establecimiento y dispararon contra quienes allí se encontraban, lo que se saldó con cinco fallecidos dentro del bar y uno en las inmediaciones, según el diario 'La Prensa Gráfica'.



"Lamentablemente hay seis personas fallecidas producto de rencillas entre grupos de pandillas", ha dicho el director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, que se ha desplazado hasta el lugar del ataque. La institución ha informado de la detención de Darwin Said Girón, alias 'El Seca', como principal sospechoso.



Con este incidente, serían ya 13 los homicidios registrados durante el fin de semana en El Salvador y Bukele ha subrayado que todo el Gabinete de Seguridad está "volcado" para atajar este repunte. "Este hubiera sido un día normal en el Gobierno anterior, pero no en este", ha advertido en Twitter.



Bukele, que ha hecho de la lucha contra la inseguridad una de sus grandes señas, ha llamado a seguir trabajando para evitar "que la delincuencia gane terreno", y ha abogado públicamente por interrogar al sospechoso por el séxtuple crimen, al que ha descrito como "carita arrepentida".



"Hasta que nos diga quién es la novia, del abuelito, del tío, de cada uno de los involucrados, quién les pago y por qué lo hicieron", ha reclamado el mandatario, en un mensaje respondido con un "a la orden" también en redes sociales por el jefe de la Policía.



"Quiero una 'entrevista' con resultados concretos director. Ya basta de abusos contra nuestro pueblo", ha enfatizado Bukele.