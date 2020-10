El Gobierno francés no descarta confinamientos locales si las cosas empeoran

EFE/EPA/MOHAMMED BADRA

París, 12 oct (EFE).- El primer ministro francés, Jean Castex, insistió este lunes en que hay que evitar por todos los medios un confinamiento general, pero al mismo tiempo dijo que no se pueden excluir confinamientos locales si los indicadores del coronavirus empeoran y la presión en los hospitales se agudiza.

"No hay que excluir nada cuando vemos la situación en los hospitales", respondió Castex en una entrevista a la emisora "France Info" al ser preguntado por la posibilidad de confinamientos en un ámbito local.

Poco antes, había subrayado que "el reconfinamiento general tiene que evitarse. Es posible si nos implicamos todos".

Este fin de semana, las cifras de contagios en Francia han alcanzado niveles muy elevados, en particular el sábado, cuando se alcanzó un récord de 26.896 en 24 horas. El domingo el número bajó y se quedó en 16.101.

El primer ministro reconoció que "la realidad de una segunda ola está aquí" y aunque no presentó nuevas medidas para endurecer el dispositivo contra la propagación del virus, señaló que eso podría ocurrir próximamente.

Hizo notar que su estrategia se basa en "una respuesta graduada", y que en la actualidad hay nueve áreas urbanas, empezando por las de París y Marsella, que se encuentran en situación de máxima alerta con restricciones particulares: por ejemplo, los bares están cerrados, al igual que los gimnasios, y los restaurantes tienen un protocolo endurecido.

Afirmó que si los indicadores empeoran más, "podremos tomar medidas suplementarias" que no detalló.

Lo que su Ejecutivo no va a regular es el espacio privado porque "no es jurídicamente posible". Pero de todas formas, su mensaje repetido es un llamamiento a la responsabilidad de la población.

En concreto, pidió que no haya concentraciones de muchas personas en los domicilios (se refirió al tope de 6 en los restaurantes) y que se tenga cuidado cuando se hagan visitas a los abuelos, en particular en las vacaciones escolares de otoño que se inician en la segunda parte de octubre.

Castex anunció que la aplicación "Stop Covid" de móviles para ser advertido cuando hay contagios de personas con las que hemos estado en contacto físico próximo que su Gobierno puso en marcha en verano va a ser renovada porque "no ha tenido los efectos esperados".

El próximo 22 de octubre se lanzará una nueva versión y prometió que entonces él mismo se la descargará. Una forma de intentar cerrar la polémica por otras declaraciones suyas hace unas semanas, en las que reconoció que no se la había descargado.