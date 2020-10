El ecuatoriano Caicedo no busca la clasificación en la general, pero sí otra etapa en el Giro

Fotografía tomada el pasado 5 de octubre en la que se registró al ciclista ecukatoriano del equipo EF Pro Cycling, Jonathan Caicedo, al celebrar el triunfo en la etapa 3 del Giro de Italia 2020, en Etna (Italia). EFE/Luca Zennaro/Archivo

Quito, 12 oct (EFE).- El ciclista ecuatoriano Jonathan Caicedo, hasta ahora el mejor latinoamericano en el Giro, asegura que no busca hacerse un hueco en la clasificación general, aunque no descarta poder coronar una nueva etapa tras triunfar en la tercera.

"No estoy buscando clasificación en la general", comentó el integrante del equipo Education First (EF) en una comparecencia de prensa virtual desde Italia, donde aprovechó la jornada de descanso para tomar fuerzas.

Caicedo, que el pasado lunes hizo podio al ganar la tercera etapa del Giro, indicó que aún restan dos semanas de competición en las que busca "levantar el pie" en las etapas duras, aprovechar para recuperar forma, y "mirar, aún tenemos dos semanas, bastante tiempo para ver qué posibilidades hay en el día a día".

Tras cumplirse nueve etapas de la prueba italiana, este 12 de octubre los ciclistas descansan.

Los ecuatorianos que compiten en el Giro son Jhonatan Narváez (INEOS), Jonathan Caicedo (EF) y Alexander Cepeda (UCI ProTeam).

El latinoamericano mejor posicionado es Caicedo, en el puesto 48, a 32 minutos y 33 segundos del líder, el portugués Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step), y es quinto en la clasificación de montaña, mientras que Narváez está en el 68 y Cepeda, en el 91.

"Personalmente, había soñado con una etapa en el Giro y conseguirlo es increíble, es algo que el año anterior lo veía muy lejos, pero con sacrificio y constancia las cosas se llegan a dar", indicó.

Aunque estuvo cerca de tocar la maglia rosa al inicio de la prueba, se le escapó de las manos, desafío que no da por perdido.

Aseguró que el día de la tercera etapa "fue magnífico" y que "tomar la maglia rosa hubiera sido espectacular" y que "le faltó poquito", lo que no le desmotiva a seguir buscando una nueva etapa.

Caicedo dio algunas píldoras de la estrategia de su equipo, sobre todo la de observar cómo se desarrolla día a día la competición, "ver cómo reacciona el cuerpo", "estar en la pelea" y si las piernas lo permiten, "estar en otra fuga".

El deportista de la provincia de Carchi, cuna del ciclismo ecuatoriano, y formado en Colombia, lanzó un mensaje para que se proteja esta disciplina, "que ha dado muchos triunfos" y mencionó el logrado en 2019 por Richard Carapaz.

"Otros muchachos vienen luchando por este sueño. Ecuador viene haciendo historia y es algo grandioso" para el país, comentó.