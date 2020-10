El covid-19 se dispara en los estados republicanos

(Bloomberg) -- A tres semanas del día de las elecciones, el avance del covid-19 por el Medio Oeste y el Oeste está golpeando varios bastiones republicanos y el estado clave de Wisconsin.

Los estados más afectados, según los casos nuevos per cápita de una semana atrás, son ahora Dakota del Norte, Dakota del Sur, Montana, Wisconsin y Utah, según los datos más recientes de la Universidad Johns Hopkins. Las hospitalizaciones también están en aumento en los cinco, según muestran datos de Covid Tracking Project.

El presidente Donald Trump estaba programado para regresar a la campaña electoral esta semana después de su propia hospitalización por covid-19, reanudando mítines en lugares donde las pautas de tapabocas y distanciamiento social se han ignorado con frecuencia.

A nivel nacional, el promedio de siete días de nuevos casos de covid-19 fue de 48.793, el más alto desde mediados de agosto. Las zonas rurales continúan siendo las más afectadas en función de los casos per cápita, pero los pueblos y las pequeñas ciudades las siguen de cerca. Las metrópolis lucen comparativamente mejor, aunque los casos también han comenzado a aumentar desde una base baja en algunas ciudades importantes.

Texas envió a 75 enfermeras, especialistas respiratorios y otro personal médico a El Paso, en respuesta a un aumento en los casos de covid-19, informó el gobernador Greg Abbott el lunes. Nueva Jersey reportó 662 hospitalizaciones, el total más alto del estado desde el 8 de mayo. Los 163 pacientes en unidades de cuidados intensivos fueron la mayor cantidad desde el 12 de julio.

Nota Original:Covid-19 Soars in Red States as Trump Returns to Campaign Trail

