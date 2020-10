EEUU.- El médico de Trump asegura que ha dado negativo en coronavirus "varios días consecutivos"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



Sean Conley, el médico del presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este lunes que el mandatario ha dado negativo en coronavirus "varios días consecutivos".



En un comunicado, Conley ha explicado que el presidente ha sido sometido a varios test de antígenos, los cuales habrían dado negativo. "Todos los datos indican que ya no hay carga viral", ha dicho.



Así, ha confirmado que "Trump ya no puede infectar a otra gente". El documento del equipo médico del presidente llega poco después de que se le viera subiendo en el Air Force One sin mascarilla de camino a Florida, donde se reunió con un grupo de seguidores.



El magnate neoyorquino recibió el alta el sábado tras descartarse que supusiera un foco de contagio para el resto. Su médico explicó entonces que cumplía con todos los requisitos necesarios: que hubieran pasado diez días desde el comienzo de los síntomas, más de 24 horas sin fiebre y una mejora general de los síntomas.