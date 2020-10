EEUU.-Barrett defiende su nominación al Supremo asegurando que los tribunales no están para resolver todos los problemas

12/10/2020 La jueza Amy Coney Barrett. POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS NORTEAMÉRICA INTERNACIONAL ALEX EDELMAN - POOL VIA CNP / ZUMA PRESS / CONTACT



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



La jueza conservadora nominada a ocupar una silla en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, Amy Coney Barrett, ha defendido este lunes que si bien los tribunales "tienen la responsabilidad vital de hacer cumplir el Estado de derecho", no tienen en el deber de "resolver o corregir todos los problemas" de los ciudadanos.



"Los tribunales tienen la responsabilidad vital de hacer cumplir el Estado de derecho, que es fundamental para una sociedad libre, pero no están diseñados para resolver todos los problemas o corregir todos los errores de nuestra vida pública", ha dicho Barrett durante la sesión celebrada este lunes frente al Senado, de mayoría republicana, que aspira a ratificar a la jueza conservadora antes de las elecciones del próximo 3 de noviembre.



"Las decisiones políticas y los juicios de valor del Gobierno deben ser tomados por los poderes políticos elegidos por el pueblo y responsables ante él. El público no debe esperar que los tribunales lo hagan, y los tribunales no deben intentarlo", ha insistido.



Durante su intervención, la candidata propuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que su formación está influenciada por la "filosofía judicial" del también juez conservador Antonin Scalia, para quien trabajó como secretaria.



"Fue el contenido del razonamiento del juez Scalia lo que me formó. Su filosofía judicial era sencilla: un juez debe aplicar la ley tal como está escrita, no como el juez desea que sea. A veces, ese enfoque significaba alcanzar resultados que no le gustaban", ha explicado Barrett.



Una de las controversias en relación a su candidatura está en los plazos de su confirmación como nueva magistrado del Supremo, ya que suelen durar unos dos meses, pero desde el Partido Republicano se espera hacerlo en los próximos días, antes de las elecciones, lo que ha sido ampliamente criticado por los demócratas.



Precisamente, en las últimas semanas, el Partido Demócrata ha recordado como hace cuatro años los republicanos bloquearon durante nueve meses al candidato propuesto por el expresidente Barack Obama tras la muerte de Scalia, argumentando que la nominación debería presentarse después de las elecciones.



En línea con los argumentos de Scalia, la candidata a ocupar el cargo dejado por la jueza Ruth Bader Ginsburg ha insistido durante su comparecencia en "que los estadounidenses de todos los orígenes merecen un Tribunal Supremo independiente" que interprete la Constitución "tal como está escrita".



La sesión de este lunes ha contado también con otras intervenciones, aunque a través de videoconferencia debido a la crisis del coronavirus, como la del presidente del Comité Judicial del Senado, Lindsey Graham, quien ha asegurado que se trata de un "deber constitucional" confirmar a Barrett "lo antes posible".



Desde el Partido Demócrata, en cambio, han criticado que la nominación de Barrett por parte de Donald Trump suponga un retroceso en materia de derechos sociales y en especial un desprecio al "legado" de la juez Ginsburg.



La senadora y candidata a vicepresidenta demócrata, Kamala Harris, ha afirmado que al sustituir a Ginsburg "por alguien que deshará su legado", Trump "está intentando hacer retroceder los derechos de los estadounidenses durante las próximas décadas".



Harris ha acusado al Partido Republicano de anteponer sus intereses partidistas al bienestar del país, como muestra, ha dicho, que se hayan celebrado estas sesiones en medio de la crisis sanitaria provocada por el nuevo coronavirus.



Si finalmente los republicanos confirman a Barrett en los próximos días, el Tribunal Supremo contará con una mayoría republicana de seis a tres, recuerda la cadena Fox News.