Detienen al director de periódico regional en Venezuela tras allanar su casa

En la imagen, el director del periódico regional Correo del Caroní, David Natera. EFE/Harold Escalona/Archivo

Caracas, 12 oct (EFE).- Miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de Venezuela allanaron este lunes en Puerto Ordaz el domicilio del director del periódico regional Correo del Caroní, David Natera, y posteriormente le detuvieron, denunció el propio diario.

"Tres unidades del Sebin están frente a la casa de nuestro director, David Natera, con orden de allanamiento. Desconocemos las causas", escribieron en Twitter empleados del rotativo, que circula en el amazónico estado Bolívar (fronterizo con Brasil) y se imprime en Ciudad Guayana.

Según detallaron, Natera estaba solo en su casa cuando llegaron los funcionarios policiales, que durante cerca de una hora no autorizaron la entrada de su abogado, Eliézer Calzadilla.

Posteriormente, dejaron ingresar al defensor durante unos cinco minutos, si bien no le permitieron continuar en el interior puesto que no tenía una identificación profesional.

Al frente del operativo está el jefe comisario del Sebin César Sánchez, agregó el diario a través de la red social.

El allanamiento se prolongó durante dos horas sin que hasta el momento se conozcan las razones.

Posteriormente, los agentes se llevaron al director del Correo del Caroní en sus vehículos para "rendir declaraciones", un eufemismo utilizado por los miembros del Sebin para detener a periodistas o activistas políticos que, posteriormente, son puestos en libertad tras unas horas o quedan definitivamente presos.

El pasado 31 de julio, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) detuvieron "arbitrariamente" al reportero gráfico William Urdaneta, también del Correo del Caroní, según denunció entonces el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

Urdaneta fue arrestado durante varias horas en Puerto Ordaz mientras tomaba fotografías del tráfico en la avenida Guayana, así como la actividad comercial, puesto que en el estado Bolívar se había radicalizado en ese momento la cuarentena para frenar la COVID-19.

La ONG Espacio Público documentó en septiembre pasado 49 violaciones a la libertad de expresión, de los que la mayoría fueron por intimidación, hostigamiento judicial y amenazas.

La mayoría de las víctimas fueron periodistas (48 %), medios de comunicación (4 %) y particulares (4 %). Los principales agresores fueron los cuerpos de seguridad, las instituciones del Estado y funcionarios, según los datos de Espacio Público.

En los nueve primeros meses del año, en Venezuela se produjeron, al menos, 796 violaciones al derecho a la información.