De adolescentes a superestrellas: documental de Netflix sigue el ascenso de BLACKPINK

LONDRES, 12 oct (Reuters) - Los fanáticos de BLACKPINK verán un lado más amable del grupo femenino de K-pop en un documental de Netflix, en el que sus integrantes muestran su camino desde aprendices adolescentes a superestrellas globales.

BLACKPINK se ha convertido en un fenómeno global desde su debut en Corea del Sur hace cuatro años.

Algunas de sus canciones, incluida "Kill This Love", tienen más de 1.000 millones de visitas en YouTube y han colaborado con estrellas como Lady Gaga y Cardi B. En 2018 trabajaron con Dua Lipa en el sencillo "Kiss and Make up".

Las cuatro, Jisoo, Jennie, Rose y Lisa, son conocidas por sus melodías pegadizas que mezclan coreano e inglés y sus logradas rutinas de baile, pero en "BLACKPINK: Light Up The Sky", que se estrena el 14 de octubre, querían profundizar, dijo la cineasta Caroline Suh.

Suh combinó videos caseros, imágenes detrás de escena y entrevistas espontáneas para contar las historias de vida de las cuatro mujeres, de 23 a 25 años, de las cuales sólo Jisoo creció en Corea.

Lisa es tailandesa, Rose creció en Australia y Nueva Zelanda y Jennie se mudó a Nueva Zelanda sola cuando tenía 8 años, donde vivió con una familia de acogida.

"Espero que la película humanice a las integrantes de BLACKPINK para que sean vistas como más tridimensionales y no como estrellas e ídolos del K-pop unidimensionales", dijo Suh. "Espero que la gente sienta empatía por ellas y las anime".

A medida que se ganó la confianza de la banda, comenzaron a compartir sus experiencias, incluidas las dificultades que soportaron como aprendices, dijo Suh.

Los jóvenes que esperan triunfar en el mundo del K-pop participan en programas de formación que consisten en horas de clases diarias de baile, entrenamiento vocal y trabajo escolar, junto con audiciones semanales. No siempre tienen éxito.

YG Entertainment, que formó el grupo, no estableció condiciones para el equipo de filmación, dijo Suh. (Reporte de Hanna Rantala Editado en español por Benjamín Mejías Valencia)