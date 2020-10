Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Continúa el estancamiento en las conversaciones de estímulo, comienza otra gran semana para el brexit y se implementan nuevas restricciones para contener el virus.

Aún no

El nuevo entusiasmo del presidente Donald Trump por un gran paquete de estímulo no parece ser suficiente para llegar a un acuerdo al respecto. El Gobierno culpa a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por la falta de avance, mientras que ella calificó la última oferta como un “miserable y fatal error”. El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo que un acuerdo no es esencial para la recuperación económica y sugirió que una asistencia específica podría ser suficiente. Se espera que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, continúe las conversaciones con Pelosi esta semana, sabiendo que incluso si llegan a un acuerdo, hay pocas posibilidades de que el Congreso apruebe la legislación antes de las elecciones.

Semana crucial para el brexit

Es posible que haya escuchado esto antes, pero esta semana es definitivamente crucial para las negociaciones del brexit. Hoy continúan en Bruselas las conversaciones entre el Reino Unido y la UE sobre sus relaciones posteriores al brexit, y pretenden llegar a un acuerdo antes de la cumbre de líderes del jueves. Durante el fin de semana, el primer ministro británico, Boris Johnson, mantuvo conversaciones tanto con el presidente francés, Emmanuel Macron, como con la canciller alemana, Angela Merkel, en un intento por lograr un avance. Mientras se mantiene el optimismo de que se llegará a un acuerdo, los negociadores tanto del Reino Unido como de la UE han dicho que no firmarán un acuerdo a cualquier costo.

Resurgimiento

Los líderes europeos están buscando nuevas medidas de contención mientras la propagación del coronavirus continúa acelerándose en la región. Si bien el resurgimiento del virus hasta ahora parece ser menos mortal que el brote en primavera, existe el riesgo de que la gran cantidad de casos sobrecargue los hospitales. Boris Johnson hará más estrictas las normas en el Reino Unido, ya que los números de casos diarios en ese país han alcanzado máximos históricos en los últimos días. En Estados Unidos, se ha retrocedido en el levantamiento gradual de las medidas en muchos lugares. Incluso el director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon, que es un fuerte defensor de un pronto regreso a las oficinas, admitió que es posible que recién a mediados del próximo año las cosas vuelvan a la normalidad.

Mercados al alza

Las acciones globales suben nuevamente hoy debido a que los inversionistas están pendientes de las conversaciones sobre el estímulo en EE.UU. mientras comienzan a centrar su atención en la temporada de resultados que comienza mañana. El índice MSCI Asia-Pacific agregó 0,6% mientras que el índice Topix de Japón cerró con una caída de 0,3%. En Europa, el índice Stoxx 600 había avanzado 0,4% a las 5:50 a.m., hora del este, encabezado por las acciones de los sectores de tecnología y finanzas. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una apertura al alza, el petróleo caía por debajo de los US$40 por barril y el oro descendía. El mercado bursátil de bonos en EE.UU. está cerrado por un feriado.

También hoy...

Las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial comienzan hoy, y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, habla a las 7:00 a.m. También se inicia la conferencia global del Instituto Milken; entre sus oradores de hoy se encuentran Mohamed El-Erian, Scott Minerd y Ray Dalio. Comienza la confirmación de la candidata de la Corte Suprema, Amy Coney Barrett. El Instituto de Finanzas Internacionales celebra su reunión anual.

