C.Europa lamenta la descoordinación entre países para aplicaciones Covid-19

Estrasburgo (Francia), 12 oct (EFE).- El Consejo de Europa publicó este lunes el informe "Soluciones digitales para luchar contra la Covid-19", en el que lamenta la falta de cooperación entre los países europeos a la hora de desarrollar e implementar aplicaciones de móvil para combatir la propagación de la pandemia".

"A pesar de los continuos llamamientos para la coordinación e interoperabilidad de las soluciones digitales, los países han aplicado individualmente sistemas divergentes, limitando de forma indirecta la eficacia de las medidas tomadas", lamenta el informe.

Y va más allá, al asegurar que la falta de cooperación y de no compartir información "les ha privado de una posible influencia que juntos podrían haber ejercido sobre los actores del mercado digital".

El informe analiza el impacto en los derechos a la privacidad y protección de datos de la legislación y las políticas adoptadas por los gobiernos, así como las aplicaciones digitales de rastreo de contactos y de herramientas de seguimiento y control.

En este sentido, asegura que esta crisis sanitaria ha sido "una oportunidad única para unir fuerzas contra la Covid-19 e intercambiar información y experiencias".

El análisis se hace sobre los 47 Estados miembros del Consejo de Europa que son parte del Convenio sobre protección de datos, conocido como Convenio 108, y de países y territorios que se han adherido, como México, Argentina, Marruecos, Cabo Verde o Gibraltar.

El estudio señala que en nueve países, como España, Italia o Dinamarca, las websites disponen de cuestionarios de salud que pueden informar de los síntomas que tienen.

Señala el informe que la aplicación española "Radar COVID" "proporciona un nivel de detalle interesante". Si bien ofrece un autodiagnóstico, no tiene como otras un control de contención, de multitudes, patrones de viaje o pasaporte de inmunidad.

Destaca el informe que España no publica el código fuente de la aplicación, como sí hacen Francia, Alemania o Italia. Esa publicación "puede ayudar a generar confianza en el sistema, como aspecto importante de transparencia".

Una cláusula legal para limitar el período de tiempo de uso de las aplicaciones está previsto en 17 países, como Italia, Finlandia o Marruecos, pero no en España.

El Consejo de Europa ya instó el pasado abril a "evitar riesgos para los datos personales y la privacidad", si se aplica el rastreo de móviles para hacer seguimientos de movilidad y contactos entre individuos, como medida de prevención de la Covid-19.