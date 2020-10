Bruselas supera a Madrid en nuevos contagios

EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ/Archivo

Bruselas, 12 oct (EFE).- Bruselas ha superado a Madrid en nuevos casos de coronavirus en relación a la población, mientras los contagios siguen escalando en Bélgica, que es ya el segundo país con peores datos de la Unión Europea (UE), y donde la posibilidad de un nuevo confinamiento se hace cada vez más cercana.

La capital de Bélgica llega este lunes a 759 casos por cada 100.000 habitantes de media en los últimos 14 días, mientras que la comunidad autónoma de Madrid reporta una incidencia de la enfermedad de 541 casos por 100.000 habitantes en 14 días, según los datos regionales del pasado viernes.

Bruselas tiene además una tasa de positividad del 18 %, mientras que la media del conjunto de Bélgica es del 10,4%, cifras ambas mucho más elevadas que el 5 % que los expertos belgas en las últimas semanas han venido señalando como preocupante.

Según el último boletín del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), con fecha del 11 de octubre, Bélgica acumula una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días de 402,5 casos, lo que le coloca como el segundo país con peores registros de la Unión Europea, sólo superado por la República Checa (493,1) y por delante de Países Bajos (364,2), España (308,1), Francia (293,1).

No obstante, según el boletín nacional publicado este lunes en Bélgica, la incidencia acumulada del país es algo menor, de 387 casos.

La media de contagios en Bélgica se sitúa ya en 4.145 infecciones diarias y la progresión es tan "alarmante" que el portavoz del comité interfederal belga sobre el coronavirus, Yves Van Laethem, ha dicho este lunes en rueda de prensa que podría llegar a los 10.000 contagios diarios este fin de semana.

"Doblar el número de casos en tres días es la velocidad máxima a al que no queremos llegar", ha dicho Van Laethem, quien en una entrevista en la mañana del lunes en la emisora "RTL" ha sugerido a los poderes políticos que tomen más medidas restrictivas para frenar la curva.

"Tenemos la nariz en un confinamiento parcial", ha dicho el experto, cuya opinión coincide con la de otros expertos como el renombrado virólogo Marc Van Ranst, quien ha advertido de que "Bélgica se dirige a la cima mundial" del coronavirus.

El Gobierno belga sigue creyendo que las medidas aplicadas hace una semana, como la limitación de los contactos estrechos fuera del hogar a 3 personas, la recomendación de teletrabajar o la limitación horaria de bares y cafés, aún puede dar resultado, pero no se descarta ninguna opción.

"No puedo garantizar que podamos evitar el confinamiento", ha declarado sobre la situación el ministro de Sanidad, Frank Vandenbroucke, quien ha avisado que viene "un otoño difícil".

Aunque las hospitalizaciones (125,6 de media diaria) y los decesos (16,1) no son elevados en términos absolutos, sí lo es su progresión, con un 62 y 71 %, respectivamente.

El sistema de salud empieza a resentirse y "en muchos hospitales de Lieja, Bruselas y una parte de Amberes hay entre un 15 y un 50 % de ocupación de camas de cuidados intensivos", ha dicho Van Laethem.

"Actualmente, la duplicación en cuidados intensivos es cada 18 días. De continuar tal incremento, según los modelos actuales, podríamos llegar durante el mes de noviembre al orden de 1.000 pacientes en cuidados intensivos", agregó el experto.

En el peor pico de COVID-19 la pasada primavera, Bélgica llegó a "una cifra de alrededor de 1.250 pacientes", recordó Van Laethem, quien explicó que se reforzaron ese tipo de camas medicalizadas hasta conseguir "un máximo de poco más de 2.000", una cifra que se podría alcanzar "en las próximas semanas", advirtió.