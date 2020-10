Bolivia.- El expresidente Quiroga renuncia a su candidatura ante el "riesgo" de que el MAS gane en la primera vuelta

12/10/2020 El expresidente de Bolivia Jorge Quiroga (2001-2002). El expresidente de Bolivia Jorge Quiroga (2001-2002) ha anunciado este domingo que renuncia a su candidatura a la Presidencia a una semana de que se celebre la cita electoral, pues reconoce que no tiene posibilidades vencer y existe "el riesgo" de que el Movimiento al Socialismo (MAS) venza en la primera vuelta. POLITICA SUDAMÉRICA BOLIVIA LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL MCT / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



El expresidente de Bolivia Jorge Quiroga (2001-2002) ha anunciado este domingo que renuncia a su candidatura a la Presidencia a una semana de que se celebre la cita electoral, pues reconoce que no tiene posibilidades vencer y existe "el riesgo" de que el Movimiento al Socialismo (MAS) venza en la primera vuelta.



"No tengo la posibilidad de llegar a la Presidencia", ha admitido Quiroga en un vídeo difundido en redes sociales, en el que ha explicado que si existe el riesgo, "por más pequeño" que fuera, de que el MAS venza las elecciones sin necesidad de acudir a una segunda vuelta, debe hacer todo lo que está a su alcance para evitarlo.



"Gente valiosa que me acompaña merece estar en el Parlamento, pero nunca si el costo es que el MAS pueda quedarse con la Presidencia en la primera vuelta", ha dicho.



La renuncia de Quiroga se produce después de que en las últimas encuestas de intención de voto, el candidato de la alianza Libre21 cuente sólo con el apoyo del 1,3 por ciento de los electores, muy lejos del 32 por ciento que el candidato del MAS, Luis Arce, obtendría el 18 de octubre.



En las últimas semanas, y tras conocer los sondeos que le daban un 10 por ciento de los sufragios, la presidenta interina, Jeanine Áñez también dio de baja su candidatura por la coalición Juntos, asegurando que lo hacía para no dividir el voto y evitar así un eventual triunfo del MAS del expresidente Evo Morales.



Un último sondeo elaborado por Ciesmori y publicado por el periódico boliviano 'La Razón', muestra como la candidatura del MAS obtendría el 32,4 por ciento de los apoyos del electorado, seguido de Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC) con el 24,5 por ciento y de Luis Fernando Camacho de Creemos con el 10,7 por ciento.



Para lograr una victoria en la primera vuelta, se necesitan o bien más del 50 por ciento de los votos, o más del 40 por ciento y una ventaja de diez puntos porcentuales sobre el segundo candidato más votado.



El MAS está siendo objetivo de numerosas denuncias lanzadas por el nuevo oficialismo, desde que se anunció la convocatoria de elecciones en un primer momento para el 5 de mayo, teniéndose que posponer por la crisis del coronavirus.



El expresidente Evo Morales, en Argentina tras salir del país al ser acusado de haber cometido fraude electoral en las pasadas elecciones de noviembre, ha sido acusado, entre otros delitos, de sedición y terrorismo.



Por su parte, el candidatos del MAS a estas elecciones, Luis Arce, ha sido acusado recientemente de un delito de enriquecimiento ilícito. Según el que fuera ministro de Economía durante el Gobierno de Morales, existe una "intencionalidad política", una "cacería jurídica" con el fin de desgastar la candidatura.