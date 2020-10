ANÁLISIS-El nuevo iPhone 12 de Apple ofrecerá velocidad 5G en una red que no la tiene

Imagen de archivo del logo de Apple Inc. en la entrada de la tienda Apple en la Quinta Avenida en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos. 16 de octubre, 2019. REUTERS/Mike Segar/Archivo

Por Supantha Mukherjee y Kenneth Li

12 oct (Reuters) - El 5G finalmente llegará el martes a Estados Unidos con el esperado debut del próximo iPhone de Apple Inc, pero para la mayoría de los usuarios no se materializarán las velocidades prometidas.

El dispositivo, apodado el iPhone 12 por los analistas, puede aprovechar la tecnología inalámbrica de 5G, o de quinta generación, que teóricamente opera hasta 10 o 20 veces más rápido que las redes inalámbricas actuales de 4G.

Sin embargo, usar el próximo iPhone o cualquier dispositivo habilitado para 5G en la red actual será "como tener un Ferrari (...) pero usarlo en tu pueblo donde no puedes conducir a 200 millas por hora, simplemente porque las carreteras no pueden soportar esas velocidades", explicó Boris Metodiev, director asociado de la firma de investigación Strategy Analytics.

Apple, que se espera que presente el nuevo teléfono en un evento virtual el martes, tendrá que hacer malabares para tentar a los consumidores a actualizar sus teléfonos sin prometer demasiado.

Las redes actuales de 5G en Estados Unidos usan principalmente el espectro inalámbrico de banda baja, que es más lento que el espectro de banda alta, pero más confiable en distancias más largas.

Es probable que pasen años antes de que aumento de velocidad que prometen los operadores de telefonía haga que la realidad aumentada y los juegos en tiempo real en la nube sean perfectos.

Varios operadores de telecomunicaciones de Estados Unidos han desplegado redes basadas en bandas de espectro más bajas, con velocidades ligeramente superiores a 4G.

También se está desplegando una variante notablemente más rápida de la "banda media" 5G, pero es poco probable que llegue a tres cuartas partes de los estadounidenses antes de 2025, según estimaciones de Gene Munster analista especialista en Apple de la empresa de capital de riesgo Loup Ventures.

Las velocidades más rápidas pregonadas por los operadores son un tipo de 5G llamado Onda Milimétrica, u Onda mm, que funciona en distancias más cortas. Verizon Communications Inc. tiene la mayor red actual de mmWave, disponible sólo en áreas limitadas.

Aunque los usuarios de Verizon 5G podrían conectarse casi 10 veces más rápido que en Sprint y T-Mobile, las velocidades promedio reales han sido mucho más bajas, según el informe de experiencia de señal móvil de la firma de investigación OpenSignal en junio.

En promedio, los clientes de AT&T Inc y Verizon con teléfonos 5G vieron sólo un pequeño aumento de las velocidades 4G, según el mismo estudio.

En Corea del Sur y en China, las redes 5G más rápidas están más extendidas. Pero Apple competirá con marcas locales como Samsung en Corea del Sur, que ya está en su segunda línea de teléfonos 5G, y Huawei Technologies Co Ltd de China, cuyas ventas han aumentado después de que el gigante de las telecomunicaciones fue sancionado en Estados Unidos.

La otra gran decepción es que aún no se han creado aplicaciones que usen mayores velocidades para ofrecer algo nuevo. Es el problema del huevo y la gallina en esta parte del ciclo tecnológico, dijeron ejecutivos, señalando que el interés en el 4G fue alentado por las aplicaciones móviles de Facebook Inc. y YouTube de Alphabet Inc..

"Las aplicaciones que nos deslumbrarán, que realmente aprovecharán la red, sólo se desarrollarán una vez que la red y los dispositivos estén disponibles", dijo Morgan Kurk, jefe de tecnología de CommScope, un fabricante de equipos de telecomunicaciones.

Los consumidores estadounidenses más motivados para comprar un teléfono 5G serían aquellos que necesitan un nuevo teléfono inteligente en este momento y buscan proteger sus inversiones.

"Si usted está comprando un teléfono que va a tener por tres años, va a querer asegurarse de que va a soportar las últimas redes", dijo Geoff Blaber, vicepresidente de investigación de CCS Insight.

Sólo hay que saber qué esperar, agregó Blaber. "Va a haber relativamente poco que puedas hacer en un iPhone 5G que no puedas hacer en un iPhone 4G hoy".

(Reporte de Kenneth Li en Nueva York y Supantha Mukherjee en Estocolmo; Editado en español por Javier López de Lérida)