AMP.- Perú.- Buscan otra moción de censura contra Vizcarra tras ser acusado de recibir sobornos por contratos públicos

23/09/2020 El pesidente de Perú, Martín Vizcarra. POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL EL COMERCIO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El portavoz de Unión por el Perú (UPP), José Vega, ha comunicado este lunes que este partido buscará reunir las firmas necesarias para presentar una nueva moción de censura contra el presidente, Martín Vizcarra, después de las últimas revelaciones que le acusan de haber recibido un millón de soles (unos 235.000 euros), a cambio de contratos publicos.



Vizcarra habría recibido esa cantidad cuando ejercía como gobernador del departamento sureño de Moquegua entre 2011 y 2014 como condición para que salieran adelante una serie de licitaciones, según ha revelado un aspirante a colaborador en el llamado caso 'Club de la Construcción', un consorcio de empresas que desde 2001 habrían estado sobornando a funcionarios públicos para lograr contratos por todo el país.



"Nosotros vemos este tema como algo gravísimo, hay colaboradores que han hablado. Vamos a promover una nueva vacancia. Acá hay evidencias claras de que hay corrupción", ha señalado Vega, informa la emisora peruana RPP.



En dichas declaraciones en las que se señala a Vizcarra, el presidente de Perú habría exigido el soborno a uno de los propietarios de la empresa Obras de Ingeniería Obrainsa, que se hizo efectivo a través de dos cheques a nombre del responsable de la constructora, publicó el periódico peruano 'El Comercio'.



Por su parte, el presidente Vizcarra, quien ha asegurado sentirse más indignado que nunca, ha reconocido haberse reunido con los encargados de la constructora, pero, ha matizado, que los encuentros tuvieron un carácter "técnico" y una vez la obra ya fue adjudicada.



Vizcarra ha negado "categóricamente" en Panamericana Televisión que acudiera el 4 y 5 de noviembre de 2013 a las oficinas de Obrainsa en Lima y ha subrayado que el testigo no ha sido considerado colaborador esencial porque no dispone de pruebas que sustenten sus acusaciones.



No es la primera vez que Vega inicia una iniciativa de estas características, pues también estuvo en septiembre detrás de la moción de censura por incapacidad moral contra el presidente, a quien se le acusaba de haber participado en la contratación irregular del cantante Richard Cisneros por un montante de 155.000 soles (más de 35.000 euros) debido a su supuesta amistad con Vizcarra.



Por este caso, la Fiscalía de Perú ya informó el viernes que ha decidido abrir una investigación preliminar contra Vizcarra, en cuanto deje el cargo, el 28 de julio de 2021, ya que no puede ser acusado durante su mandato.



Según la Fiscalía, se han encontrado indicios de delito contra el presidente, ya que Cisneros habría utilizado su "amistad o cercanía" para acceder a contratos "innecesarios" a juicio de la fiscal encargada del caso.



Hasta el momento, diez personas han sido detenidas, algunas de ellas cercanas a Vizcarra, como la antigua secretaria general del palacio de Gobierno, Mirian Morales Córdova, el exasesor del presidente, Óscar Vásquez, y la exsecretaria del Despacho Presidencial, Karem Roca.