AMP.- Grecia y Chipre denuncian ante los socios de la UE las últimas actividades de Turquía en el Mediterráneo

Borrell admite que las maniobras de Turquía no ayudan y pide revertir la apertura de la zona de Varosha en Chipre



BRUSELAS, 12 (EUROPA PRESS)



Grecia y Chipre han denunciado este lunes ante los socios de la UE las últimas maniobras en el Mediterráneo oriental de Turquía, después de que el Gobierno de Recep Tayyip Erdogan haya enviado de nuevo buque a aguas en disputa con Grecia para realizar estudios sismólógicos y buscar hidrocarburos y haya promovido la apertura de Varosha, un enclave militar cerrado en el norte de Chipre.



Ante el Consejo de Asuntos Exteriores que reúne a los Veintisiete y al Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ambos países mediterráneos han reiterado sus criticas a Ankara por su papel desestabilizador en la región.



En rueda de prensa tras la cita de los ministros de Exteriores de la UE, Borrell ha indicado que los últimos acontecimientos en el Mediterráneo con el barco 'Oruc Reis' son preocupantes y sitúan a Ankara en la línea del conflicto y no del diálogo. Por ello ha pedido a Turquía "implicarse activamente en buscar soluciones y no redundar en un actitud negativa".



"Lamentamos los últimos anuncios turcos en las zonas marítimas de Chipre y Grecia, esto llevará a mayor tensión en lugar de rebajar la crisis", ha avisado el jefe de la diplomacia europea. Al ser preguntado por una posible respuesta de la UE, ha explicado que estas actividades serán materia de debate para los lideres en la cumbre europea de esta semana y que depende de ellos decidir cómo responder ante estos eventos.



Sobre el diálogo entre turcos y griegos para encauzar la crisis, una iniciativa que se anunció hace semanas pero que no se ha concretado, ha señalado que los contactos siguen a nivel de conversaciones preparatorios. "No van a ayudar las exploraciones petrolíferas, pero esperemos que las conversaciones sigan a pesar de ello", ha expresado el político español.



A su vez, el Alto Representante ha mostrado su preocupación respecto a la apertura de la zona de Varosha, situada en el norte de Chipre, que controla la República Turca del Norte de Chipre. "Los ministros de la UE han subrayado que esas acciones incrementan las tensiones y deben ser revertidas", ha argumentado.



A su juicio, es de "vital importancia" que, una vez pase el proceso electoral en el norte de Chipre, se retomen los trabajos para la solución propuesta por la ONU para unificar la isla.



DENUNCIA DE GRECIA



"He tenido oportunidad de informar a mis colegas sobre las nuevas actividades ilegales de Turquía en la plataforma continental, al sur de Kastelorizo", ha señalado en una serie de mensajes en su Twitter el ministro griego de Exteriores, Nikos Dendias, sobre la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores.



El ministro heleno ha recordado que la nueva maniobra de Ankara coincide con su actitud asertiva en Nagorno Karabaj, donde apoya a Azerbaiyán, y las crisis en Irak, Siria, Libia y el conflicto con Chipre. "El común denominador es Turquía. Está actuando como desestabilizador de la región, yendo contra el Derecho internacional y todas las conclusiones del Consejo Europeo", ha criticado.



Dendias hace referencia así al acuerdo de los líderes de la UE que hace dos semanas se comprometieron a revisar en diciembre la evolución de la crisis en el Mediterráneo, donde Turquía mantiene una disputa por la delimitación marítima con Grecia y Chipre, y a adoptar sanciones contra Erdogan si persiste en su actitud beligerante.



En Bruselas defienden una "doble agenda" con Turquía, privilegiando el diálogo y dando espacio a un proceso de negociación entre Ankara y sus vecinos, pero ha amenazado con emplear "todos los instrumentos a su disposición" si Turquía no sigue la senda del diálogo.