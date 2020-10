AMP.- Coronavirus.- Eslovaquia limita las reuniones a seis personas para hacer frente al repunte de los contagios

MADRID, 12 (DPA/EP)



El Gobierno de Eslovaquia ha anunciado este lunes que las reuniones de más de seis personas pasarán a estar prohibidas para hacer frente así al repunte de contagios de coronavirus registrado recientemente en el país.



Esta medida se suma al paquete de nuevas restricciones impuesto por las autoridades, que han explicado que desde este jueves será obligatorio el uso de mascarilla. Además, los restaurantes sólo podrán servir a domicilio, y los gimnasios, piscinas y saunas permanecerán cerradas, mientras que las tiendas de alimentación y las farmacias deberán reservar franjas dentro de sus horarios para las personas de riesgo.



No estarán permitidos tampoco los eventos masivos, mientras que las citas deportivas no podrán contar con espectadores. En ese sentido, las autoridades estudian la posibilidad de comenzar a impartir las clases a distancia en los centros de educación secundaria.



Hasta el momento, Eslovaquia había sido uno de los países del centro de Europa que mejor había sorteado la crisis del coronavirus, aunque el aumento significativo de los casos en las últimas semanas ha obligado a las autoridades eslovacas a seguir el "ejemplo checo".



"Nos damos cuenta de que en esta situación es muy necesario limitar la movilidad y socialización de las personas en lugares donde no es necesario", ha explicado el ministro de Sanidad, Marek Krajcí, según informaciones de la agencia TASR.



Por su parte, el primer ministro Igor Matovic ha alertado de que el país hace frente a una nueva ola que es "50 veces más grande" que la anterior, por lo que ha pedido a sus compatriotas que sean "extremadamente responsables" en sus conductas las próximas semanas.



Desde el inicio de la pandemia, las autoridades de Eslovaquia han contabilizado 19.851 casos acumulados de coronavirus y 61 fallecidos. Otras 5.631 personas habrían superado la enfermedad.



Sin embargo, la imposición de nuevas medidas ha provocado un cisma en el seno del Gobierno. El ministro de Economía, Richard Sulik, se ha mostrado contrario al plan trazado por el Gobierno y ha abandonado la reunión ministerial antes de que finalizara.



Sulik, del Partido Libertad y Solidaridad, ha criticado la respuesta del Gobierno y ha lamentado que estas restricciones golpeen la economía eslovaca. Para el primer ministro, su respuesta es irresponsable y supone un "sabotaje a las medidas extraordinarias de seguridad".