12/08/2020 Amador Mohedano, "donde dije digo digo Diego". MADRID, 12 (CHANCE) El pasado viernes Kiko Matamoros aseguraba en Sálvame que Amador Mohedano le había confesado que Anabel Dueñas no estaba a la altura de interpretar a Rocío Jurado en el musical "Que no daría yo por ser Rocío Jurado". Sin embargo, el hermano de "la más grande" se desdice ahora de sus palabras y asegura que "no sé nada de Anabel Dueñas, eso no ha salido de mi boca. Vamos, la chica canta bien, pero no he visto el espectáculo".



Acerca de si Rocío Carrasco y Fidel Albiac han aislado a la joven cantante de su entorno, como se aseguró en los últimos días - en los que se dice q Anabel vive con la pareja y ha dejado de hablar a sus amigos más cercanos - Amador confiesa que "eso lo sé por vosotros, yo no estoy al día, no sé lo que está pasando. Es uun tema que desconozco totalmente pero no tengo ni idea".