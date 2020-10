Zidane y otros deportistas piden al Gobierno francés reabrir los gimnasios

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane. EFE/EPA/Oli Scarff/Archivo

París, 11 oct (EFE).- El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, pidió este domingo junto a casi un centenar de representantes del mundo deportivo francés que los gimnasios puedan reabrir en Francia y no se "estigmatice" esos lugares como sitios de contagio de coronavirus.

Su manifiesto en el dominical "Le Journal du Dimanche" destaca que las nuevas restricciones sanitarias impuestas por el avance de la pandemia han conducido al cierre de salas de deporte y piscinas en muchas ciudades francesas, excepto para actividades escolares.

"No se trata de negar la gravedad ni de afirmar una ausencia total de riesgo en esos establecimientos, sino de denunciar decisiones infundadas a nivel sanitario, social y económico", dice su texto, respaldado entre otros por el campeón del mundo de atletismo Stéphane Diagana.

Su reclamo defiende que los beneficios de la actividad física y deportiva son "incontestables" y que si se respetan los protocolos sanitarios no se ha demostrado que haya riesgo de practicarla en esos sitios.

La atleta paralímpica y presidenta del Comité Paralímpico francés, Marie-Amélie Le Fur, la tenista Alizé Cornet o especialistas en medicina deportiva se suman a esa petición, que tacha de "desastrosa" para el sector la decisión de las autoridades.

"Pedimos solemnemente a los poderes públicos la reapertura de los establecimientos y asociaciones que acogen actividades físicas y deportivas", concluye su texto, donde también reivindican un apoyo económico para ayudar a esas empresas.

En Francia el número de contagios diarios ha alcanzado nuevos récords esta última semana. El país registró este sábado 26.896 en un día, además de 54 fallecidos, que elevan a 718.873 la cifra de positivos desde el inicio de la epidemia y a 32.684 la de muertos.