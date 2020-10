Victoria de Petrucci en la MotoGP de Francia y Quartararo sigue líder del Mundial

El italiano Danilo Petrucci (Ducati) ganó este domingo el Gran Premio de Francia de MotoGP, mientras que el galo Fabio Quartararo (Yamaha-SRT), que terminó noveno, conservó el liderato del Mundial, con diez puntos de ventaja sobre el español Joan Mir (Suzuki), que fue undécimo.

La carrera se vio perturbada por la lluvia, que comenzó a caer justo antes de la salida, obligando a los pilotos a colocarse neumáticos para suelo mojado.

Varios participantes sufrieron caídas, como el veterano italiano Valentino Rossi, en la primera vuelta.

Petrucci entró en la meta delante de los españoles Álex Márquez (Honda), el hermano pequeño del séxtuple campeón del mundo Marc Márquez, y Pol Espargaró (KTM).

Tras partir en pole position, Fabio Quartararo falló en la salida, quedando rezagado en el pelotón, decidiendo optar por la prudencia para asegurar puntos en el campeonato y evitar una caída.

La victoria de Petrucci es la séptima de un piloto diferente este año en nueve carreras, en una temporada marcada por la ausencia de Marc Márquez, que se fracturó el brazo en la primera prueba y no participó después en ninguna carrera.

"Es increíble. Cuando vi la lluvia me dije que no era posible, pero siempre me adapto bien a las condiciones de lluvia, aunque no podía soñar en ganar aquí", señaló Danilo Petrucci, que logró su segunda victoria en MotoGP, tras vencer en Italia en 2019, y que había terminado en el podio en las dos anteriores ediciones del Gran Premio de Francia en Le Mans.

- La lluvia se invita -

Las temperaturas frescas durante el fin de semana planteaban ya problemas para los pilotos, que trataban de calzar suficientemente sus neumáticos para aumentar la adherencia. Pero la lluvia cambió todo, obligándoles a mutar de goma en el último momento.

Aunque la pista se secó progresivamente durante la carrera, las condiciones de adherencia eran muy precarias, motivando la caída no solo de Valentino Rossi, sino también del español Álex Rins (Suzuki), que peleaba entonces por la cabeza, de los británicos Bradley Smith y Cal Crutchlow y del italiano Franco Morbidelli.

Álex Rins pudo continuar, pero dio varias vueltas con una correa pegada a la parte trasera de su moto, que fue utilizada por los comisarios para sacar su máquina de la grava, por lo que se vio obligado a pararse al borde de la pista para retirarla.

En tales condiciones, la prudencia era una opción y Fabio Quartararo decidió ser precavido más que intentar disputar las primeras plazas.

"Quería hacerlo mejor, pero puedo estar contento de mi carrera sobre suelo mojado. Era mi primera experiencia en este tipo de condiciones en MotoGP y de cara al final del campeonato no está tan mal. Hubiera preferido una carrera en seco, ya que nuestro ritmo en estas condiciones es bueno", dijo Quartararo.

A sus 21 años, el francés disputa solo su segunda temporada al más alto nivel, pero aparece, en ausencia de Marc Márquez, como uno de los aspirantes más serios al título.

Joan Mir, su rival más directo, que salió en decimocuarta posición de la parrilla, también decidió jugar la baza de la prudencia, pero no pudo terminar delante del francés y vio cómo su desventaja en el campeonato pasó de ocho a diez puntos, cuando quedan cinco pruebas.

En Moto2, ganó el británico Sam Lowes, por delante del australiano Remy Gardner y del italiano Marco Bezzecchi, logrando su cuarta victoria y la primera desde 2016.

Lowes se coloca cuarto en el Mundial, que sigue liderado por el italiano Luca Marini, que sólo pudo ser 17ª tras haberse lesionado en los ensayos libres del viernes.

- Arenas, líder de Moto3 -

Por su parte, en Moto3, se impuso el italiano Celestino Vietti, mientras que el español Albert Arenas se hizo con el liderato del Mundial gracias a su tercera plaza.

Vietti tomó el mando de la carrera en las últimas vueltas y entró en la meta delante de su compatriota Tony Arbolino.

El japonés Ai Ogura, que ocupaba el liderato del Mundial antes de esta décima manga, solo pudo ser noveno y se encuentra ahora a seis puntos de Arenas.

