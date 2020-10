Urán presenta su libro 'Rigo' y confirma que volverá a pasar por el quirófano

En la imagen un registro del ciclista colombiano Rigoberto Urán, del equipo EF Pro Cycling, quien presentó este domingo su biografía 'Rigo' EFE/Sesbastien Nogier/Archivo

Medellín (Colombia), 11 oct (EFE).- Rigoberto Urán, del equipo EF Pro Cycling, presentó su biografía 'Rigo' en una charla en la Fiesta del Libro y la Cultura en Medellín, al que asistió tras dar por terminada su temporada por considerar que "ya es hora" de regresar al quirófano para retirar de su clavícula izquierda una placa.

Urán, octavo en el Tour de Francia 2020, aseguró a periodistas que la determinación de no correr la Vuelta a España "es por una cirugía" dentro de su proceso de recuperación de la violenta caída que sufrió precisamente en la ronda ibérica el año anterior y que terminó de manera abrupta con su temporada 2019.

"Pasó un año de la operación y tengo que hacerme esta semana unas pruebas médicas porque en los últimos días me estaba dando un poco de fastidio la platina que tengo en la clavícula; es bastante grande y ya es hora de retirarla", expresó el colombiano.

El escalador pasó tres semanas hospitalizado en Barcelona, en donde fue sometido a una operación que duró siete horas, pues sufrió la perforación de un pulmón, fractura de clavícula y omóplato.

"Con el equipo tomamos la decisión de terminar la temporada; vamos a ver si esta semana o la otra pasó por el quirófano", apuntó el deportista de 33 años.

Para 'Rigo', esta temporada tan atípica por la pandemia de la COVID-19, que obligó a modificar el calendario ciclístico, le dejó "un balance bueno porque pude terminar bien" en medio de "un año que ha sido complicado para todos".

"Haciendo el Tour dos meses después, tuve tiempo para recuperarme y volver a estar ahí en competencia", apuntó Urán, quien agregó sobre su futuro con el EF: "la idea es continuar un par de años más con el equipo".

En la temporada 2020, el pedalista fue 58 en el Tour Colombia y 22 en el Critérium du Dauphiné, además terminar entre los diez del Tour de France, quedar 24 en el Mundial de Imola, 80 en Flecha Valona y de ser decimoquinto en Lieja-Bastoña-Lieja.

Aunque Urán lanzó durante su participación en la ronda gala su libro 'Rigo', escrito por su compatriota Andrés López López, eligió a la Fiesta del Libro en Medellín como el escenario para presentarlo al público oficialmente.

"Es mi biografía. De Rigo se sabían muchas cosas, pero no se sabía todo. A mí me gusta hablar mucho, pero al mismo tiempo soy reservado. Aquí tenía que contar todo lo de mi vida, algo que quería hacer", apostilló.

Precisó que el lector se encontrará con una "historia fascinante", llena de detalles íntimos, con un mensaje de perdón y resiliencia que no se concentra únicamente en el ciclismo, pese reconstruir sus accidentes en la bicicleta.

"Habla de muchas cosas que tengo en mi vida y que nunca había contado", comentó el colombiano, y agregó que fue un trabajo de tres años para contar una historia un "poco triste", pero que no busca "generar lástima".

"Cuando la gente lo esté leyendo, será como si Rigo les estuviera hablando", apuntó.

Para el subcampeón del Giro de Italia en 2013 y 2014 y del Tour de Francia en 2017, con un relato profundo quiere provocar una "reflexión" en el público, al hablar del asesinato de su padre cuando, un capítulo dramático que Urán enfrentó siendo un joven de 14 años.

"La reflexión es sobre el perdón porque habló de la muerte de mi padre; fue un momento difícil pero nunca he tenido rencor con los grupos armados que hicieron esto", expresó.

Durante su comparecencia en el evento literario contó anécdotas de los Juegos Olímpicos, habló de su autenticidad y reconoció que el Tour fue "diferente y se sentía la tristeza" por el impacto del coronavirus.