Testimonio contra el presidente Vizcarra abre un nuevo frente de crisis en Perú

En la imagen, el presidente de Perú, Martín Vizcarra (c). EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 11 oct (EFE).- Perú puede afrontar una nueva crisis política en los próximos días, después de que se conociera que un aspirante a colaborador de la justicia aseguró que el presidente Martín Vizcarra recibió un millón de soles (unos 285.000 dólares) de una empresa cuando fue gobernador de la región sureña de Moquegua.

Aunque Vizcarra ha salido al paso de inmediato a esa información para negar cualquier vínculo con un caso de corrupción, la agrupación opositora Unión Por el Perú (UPP) ya anunció que planea presentar un nuevo pedido para que sea destituido por el Congreso.

El testimonio, que fue publicado este domingo por el diario El Comercio, fue ofrecido por un aspirante a colaborador de la Justicia en la investigación del caso "Club de la construcción", una trama formada por empresas extranjeras y nacionales para hacerse con obras de infraestructura estatal a cambio de sobornos y prebendas.

SOBORNO POR OBRAS

Según la publicación, el aspirante a "colaborador eficaz", cuya identidad se mantiene en reserva, aseguró que el consorcio Obrainsa-Astaldi le pagó un millón de soles a Vizcarra por hacerse con la buena pro de la obra Lomas de Ilo, cuando era gobernador regional de Moquegua (2011-2014).

Ese dinero se habría entregado luego de dos reuniones que el actual mandatario sostuvo en 2013 con el gerente general de Obras de Ingeniería Obrainsa, Elard Tejada, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia tras recibir una orden de prisión preventiva.

El testigo dijo que Vizcarra acudió a las oficinas de Obrainsa en Lima y le dio información "privilegiada" del proceso de adjudicación de la obra, que el consorcio ganó el 25 de noviembre de 2013.

A decir del testimonio, el supuesto soborno fue entregado posteriormente por el mismo Tejeda a inicios de 2014, con una primera entrega de 400.000 soles (unos 114.000 dólares) y otra de 600.000 (unos 171.000 dólares)

RECHAZO DEL PRESIDENTE

Tras conocerse esa información, Vizcarra la rechazó "categóricamente" y sostuvo que "no es casualidad" que se difunda después de que reclamara que se avance con la investigación del gran caso de corrupción vinculado con la empresa brasileña Odebrecht.

"Hoy día, en respuesta, sale que un aspirante a colaborador ha dicho mi nombre en un tema vinculado a la corrupción, por favor, ¿no es extraño?, cuanto tocó a Odebrecht, cuando habló de luchar contra la corrupción, inmediatamente viene este tipo de titular, ¿quieren callarme? ¿pretenden que no toque a Odebrecht? ¿pretenden que no combata a la corrupción?", preguntó.

El gobernante dijo que no sabe exactamente de dónde viene ese "ataque" hacia él, pero enfatizó que es "claro y categórico" cuando dice desde el primer día de su gobierno, que comenzó en marzo de 2018, ha luchado contra la corrupción.

"Ayer reclamo qué pasa con investigaciones, al día siguiente sale un titular de una investigación que se supone es reservada, pero ya está en primera plana de un medio de comunicación, deslizando una investigación en ciernes de un aspirante a colaborador", cuestionó.

Vizcarra consideró, en ese sentido, que esa información busca "intimidar al presidente" y adelantó que incluso querrán destituirlo "para querer callarlo".

"Ningún titular nos va a hacer retroceder", enfatizó antes de negar "absolutamente" y "categóricamente" lo declarado por el aspirante a colaborador y decir que asume "cualquier consecuencia" de su combate contra la corrupción.

PLANTEAN DESTITUCIÓN

Precisamente, tras conocerse el testimonio, el portavoz de la bancada de UPP en el Congreso, José Vega, anunció que este lunes buscará recolectar firmas para presentar un nuevo pedido de vacancia (destitución) del presidente por una presunta incapacidad moral.

Vizcarra ya afrontó un juicio político por un pedido similar en septiembre pasado, tras ser vinculado con la aparente contratación irregular de un cantante por el Ministerio de Cultura, aunque finalmente el Legislativo rechazó destituirlo.

"Nosotros vemos este tema como algo gravísimo, hay colaboradores que han hablado. Vamos a promover una nueva vacancia. Acá hay evidencias claras de que hay coimas, de que hay corrupción. Desde el día de mañana recolectaremos las firmas", aseguró Vega en la emisora RPP Noticias.

OTRA INVESTIGACIÓN

Este sábado, Vizcarra reiteró su petición para que la Fiscalía lo interrogue durante su mandato, y no cuando este concluya, el próximo 28 de julio, como parte de una investigación que se sigue por la presunta contratación irregular del cantante Richard "Swing" Cisneros en el Ministerio de Cultura.

El gobernante se pronunció sobre este tema un día después de que la fiscal general, Zoraida Ávalos, anunciara que había resuelto que "existe mérito" para investigar a Vizcarra, pero que respetaría la inmunidad presidencial y lo haría al término de su mandato.

Ávalos señaló que "existirían indicios de que el presidente de la República habría ejercido influencias en otros funcionarios, como el caso de la exministra Patricia Balbuena, para la contratación" de Cisneros y que también habría tratado de influir en los testimonios que algunas personas debían brindar en la investigación.

En respuesta, Vizcarra rechazó que exista alguna obstrucción a las investigaciones y consideró que existe "desproporción" en el despliegue hecho para indagar sobre la contratación de una sola persona, cuando hay otros temas de corrupción vinculados con grandes casos como el de Odebrecht.