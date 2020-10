Terelu Campos, optimista ante una reconciliación con Jorge Javier Vázquez

11/10/2020 TERELU CAMPOS EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 11 (CHANCE)



Terelu Campos acudió ayer, junto con su hermana Carmen, al plató de Viva la vida a hacer frente a todo lo que se ha dicho de ellas y de su madre durante esta semana. Y es que recordemos que la entrevista que dio María Teresa Campos el sábado pasado ha levantado mucha polémica por el trato que le dio a Jorge Javier Vázquez. Ayer, las dos hermanas plantaban cara a todas las declaraciones y aseguraban que su madre había excedido su confianza con el presentador y se había pasado con las cosas que le dijo.



Después de estar en el programa, las dos hermanas se fueron al musical de Rocío Jurado, interpretado por Anabel Dueñas, en Boadilla del Monte. A su llegada la colaboradora aseguró que cree que todo tiene una solución: "Pues yo creo que sí, claro que sí". En cuanto a si cree que el cariño y la admiración entre su madre y jorge facilitará que los dos hablen, contestó: "Eso siempre prevalece, yo creo que es muy importante eso".



Y a pesar de que ya había dicho, horas antes en el programa, que su madre se había equivocado en su entrevista con Jorge Javier Vázquez, Terelu vuelve a decir que: "Todos nos podemos equivocar en la vida, quien tiene boca se equivoca". Y termina diciendo que está convencida de que el presentador no quiere permanecer en la polémica con las Campos: "Creo que Jorge no quiere ninguna guerra".



Mucho más relajada después de ver la actuación de Anabel Dueñas, Terelu Campos tiende la mano a Jorge Javier Vázquez para una reconciliación: "Todo en la vida tiene solución, menos la muerte". Sin embargo, la que fuera presentadora no quiere pronunciarse sobre el estado en el que se encuentra María Teresa Campos.