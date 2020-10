Tenis.-Tenis/Roland Garros.- Djokovic se rinde a Nadal: "Has demostrado por qué eres el rey de la tierra"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El tenista serbio Novak Djokovic reconoció la superioridad de Rafa Nadal este domingo en la final de Roland Garros, donde el español se coronó por decimotercera vez en París con un contundente 6-0, 6-2, 7-5, para demostrar "por qué es el rey de la tierra".



"Felicito a Rafa. Lo que estás haciendo en esta pista es increíble. No solo en esta pista sino durante toda tu carrera, eres un gran campeón. Has demostrado por qué eres el rey de la tierra, lo sufrí en mis carnes", dijo riendo el de Belgrado aún sobre la Philippe Chatrier.



El número uno del mundo no tuvo opción ante un Nadal que además de defender su trono en París igualó a Roger Federer (20) en la carrera del 'Grand Slam' que también disputa el serbio (17). "Fue un partido muy duro para mí hoy. Obviamente no estoy contento con la manera en la que jugué pero fui anulado por un jugador mejor sobre la pista", apuntó.



"Estoy contento por las dos semanas. Estamos en una situación complicada y estoy agradecido por poder jugar a tenis. Gracias a todos los que lo hacen posible", finalizó.