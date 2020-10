Sin goles y sin plenos

EFE/EPA/MANUEL ALMEID

Madrid, 11 oct (EFE).- La ausencia de goles en Saint Dennis, sin pólvora en Antoine Griezmann, Kilyan Mbappe y Cristiano Ronaldo, y la derrota de Bélgica en Wembley frente Inglaterra (2-1), arruinaron la posibilidad de pleno de triunfos entre los protagonistas de la Liga de Naciones.

Nadie ha ganado todos los partidos en la máxima categoría del torneo en el que ha sobresalido Erling Haaland. Al atacante del Borussia Dortmund le queda pequeña la segunda división de la Liga de Naciones, donde compite Noruega, que goleó a Rumanía gracias a un triplete de su reputado delantero.

El trayecto hasta ahora impecable de Francia, Portugal y Bélgica terminó en la tercera jornada del torneo. El campeón del Mundo y el campeón de Europa y de la Liga de Naciones terminaron con un empate sin goles en el choque de Saint Dennis, que deja en el aire, el dominio del grupo 3. Ambos lo encabezan con siete puntos y alientan ahora las expectativas del tercero, Croacia, que logró su primera victoria a costa de Suecia (2-1).

Una primera parte excelsa de Luka Modric y la insistencia de Ivan Perisic en la segunda, guiaron al conjunto balcánico frente al escandinavo, que no pudo evitar sumar su tercera derrota en la Liga de las Naciones ante un rival que tomó aire en el torneo para pelear con Portugal y Francia por el primer puesto.

El duelo de las urgencias entre las dos selecciones más necesitadas del grupo 3 se presentaba clave para Croacia y Suecia, que sumaban por derrotas los dos partidos que habían disputado hasta el momento.

En el Grupo 2 Inglaterra sometió a Bélgica (2-1), que no perdía un partido desde que cayó en la Liga de Naciones en Suiza (5-2), el 18 de noviembre del 2018. El cuadro de Roberto Martínez acumulaba doce victorias y un empate seguidos antes de caer en Wembley contra Inglaterra que remontó el tanto inicial de Romelu Lukaku con un discutido penalti y un gol de rebote. Fue suficiente para que Inglaterra remontara el partido en Wembley ante Bélgica (2-1) y se alzara con el liderato de su grupo.

La selección de Inglaterra no fue mejor que una Bélgica sin Thibaut Courtois ni Eden Hazard y en la que Kevin De Bruyne no estuvo bien, pero se bastó de un par de chispazos para batir a los belgas ante un Wembley sin público.

Mientras, Dinamarca, comandada por Christian Eriksen sumó su primer triunfo al vencer a Islandia, que acumula tres reveses seguidos (0-3). El cuadro de Janne Anderson encarriló su primera victoria en la competición al borde del descanso, con el autogol de Runar Sigurjonsson tras un córner botado por Eriksen, que anotó el segundo al inicio de la segunda parte. Después, Robert Skov firmó el tercero.

Italia sigue con el dominio en el Grupo 1 a pesar de salir de Gdansk con solo un punto por el empate sin goles frente a Polonia. Todo sigue igual en este cuarteto. Holanda no aprovechó la situación y también obtuvo un cero a cero en su visita a Bosnia.

La selección de Países Bajos no acaba de arrancar bajo la batuta de Frank de Boer, sustituto de Ronald Koeman tras fichar por el Barcelona, y fue incapaz de sacar la victoria en Zenica ante Bosnia Herzegovina (0-0), lo que le complica en su lucha con Italia por el liderato del grupo A1 de la Liga de Naciones, torneo en el que es la vigente subcampeona.

El espectáculo estuvo en Oslo, con Noruega y la exhibición de Haaland y de Martin Odegaard que golearon a Rumanía. El atacante del Borussia Dortmund anotó tres de los cuatro goles de su equipo, dos a pase del futbolista del Real Madrid.

Noruega domina el Grupo 1 de esta categoría empatado con Austria, que salió de Irlanda del Norte con los tres puntos gracias al gol de Michael Gregoritsch.

Escocia ganó a Eslovaquia (1-0) y disputa el dominio del cuarteto a la República Checa, que venció en Israel (1-2). Rusia no pasó de empate frente a Turquía (1-1) pero mantiene la cima con un punto de ventaja sobre Hungría, que asaltó a Serbia a domicilio (0-1).

La República de Irlanda y Gales empataron sin goles y Finlandia venció a Bulgaria (2-0). El cuadro de Ryan Giggs, sin Gareth Bale, comanda el Grupo 4.