Sei Young Kim conserva el liderato; Ciganda y López, sextas, a cinco golpes

Newton Square (Pensilvania, EE.UU.), 10 oct (EFE).- La golfista surcoreana Sei Young Kim se mantuvo líder del Campeonato de la PGA Femenino de KPMG al concluir la tercera ronda con un registro de 67 golpes (-3) y sumar 203 (-7) que le permite tener dos de ventaja sobre la canadiense Brooke M.Henderson y la sueca Anna Nordqvist.

La también surcoreana Inbee Park con 206 golpes (-4) ocupa el cuarto lugar de la clasificación provisional, mientras que la filipina Bianca Pagdanganan, de 22 años, es quinta con 207 impactos (-3).

Otras cuatro jugadoras, entre las que se encuentran la española Carlota Ciganda y la mexicana Gaby López, junto a las estadounidenses Mina Harigae y Jennifer Kupcho comparten el sexto puesto con 208 golpes (-2).

Kim, diez veces ganadora del LPGA Tour, fue subcampeona en el Campeonato PGA Femenino KPMG 2015 y empató en el segundo lugar en el Campeonato Evian en 2018.

Las últimas cuatro ganadoras del torneo lideraron o lo compartieron después de 36 hoyos, y Kim jugó como un golfista dispuesta convertirse en la quinta.

Kim, de 27 años, que busca conseguir su primer campeonato importante como profesional, hizo un bogey en el hoyo 18, uno de sus pocos pasos en falso de las últimas dos rondas.

La golfista surcoreana impresionó en el No. 16, casi haciendo un eagle, pero usando un putt corto para un birdie. Ella también tuvo un birdie en el No. 15, embocando un putt largo para asegurar el siete bajo par que posee y que la deja al frente de la clasificación.

Henderson, quien ganó el Campeonato PGA Femenino de 2016, empató la mejor puntuación de su carrera en 18 hoyos en un campeonato importante con un 65 (-5) para mantenerse a una distancia asumible de cara a luchar el domingo por el título.

La golfista canadiense de 23 años tuvo cinco birdies para una ronda perfecta sin ningún bogey.

"A veces es difícil creer que soy un gran campeona", comentó Henderson. "Pero definitivamente en momentos como este me da un poco de confianza y estoy emocionada de intentar hacerlo de nuevo mañana, domingo".

La veterana Nordqvist, de 33 años, registró 68 golpes (-2) mientras intenta ganar su tercer gran campeonato.

Park está a 3 golpes de la líder y Pagdanganan disparó entregó tarjeta de 65 golpes (-5) por segundo día consecutivo para remontar su camino al quinto lugar con 3 bajo. Pagdanganan no ha tenido un bogey desde la primera ronda.

Park ha ganado tres veces el Campeonato PGA Femenino de KPMG y empataría con Mickey Wright por la mejor marca como profesional con una victoria más.

"Mentiría si dijera que no lo pienso, pero es demasiado loco pensar que algo tan grande como eso, en la historia del golf, en la historia de este campeonato, quizás tenga una mínima posibilidad de suceder para mí", admitió Park.

Ciganda entregó tarjeta firmada de 71 golpes (+1) (birdie y dos bogeys) que la alejó de la lucha por el título, mientras que López que registró 68 (-2) (dos birdies), se encuentra en la misma posición que la golfista española y el domingo, ambas, tendrán que hacer un recorrido espectacular y recibir ayuda de las jugadoras que van por delante en la clasificación si quieren aspirar el título.

La mexicana María Fassi entregó tarjeta de 74 golpes (+4) para sumar 219 (+9) que la hizo baja hasta el puesto 64 que comparte con otras dos golfistas.