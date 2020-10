Reos "políticos" de Nicaragua amenazan con coser sus párpados por su libertad

En la imagen, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, al que los "presos políticos" de Nicaragua intentan presionar por su libertad cosiendo sus párpados. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 11 oct (EFE).- Un grupo de "presos políticos" de Nicaragua amenazó este domingo con coser sus párpados, con el objetivo de presionar al presidente Daniel Ortega para que les deje en libertad, en medio de la profunda crisis sociopolítica que vive el país centroamericano.

"Si pudimos zurcir la boca tres hermanos (reos), por qué no nos vamos a poder zurcir los párpados. Sepan que queremos nuestra libertad", indicaron los opositores convictos en un comunicado divulgado por sus familiares.

Unos 53 "presos políticos" se mantienen en huelga de hambre desde el pasado 30 de septiembre, en reclamo por su libertad, varios de ellos incuso decidieron coser sus labios para aumentar la presión, sin embargo hasta ahora no obtienen los resultados esperados.

"Vamos a por esa huelga (de los párpados cosidos), vamos a tomar esa decisión a partir del miércoles 14 de octubre, ya que el señor Daniel y su bella esposa no nos quieren soltar, a ellos les echamos la culpa de todo lo que nos pase", añadieron.

Los reos también confirmaron que la huelga de hambre "sigue en pie de lucha, no vamos a claudicar y no nos vamos a echar para atrás".

En mensajes anteriores, los "presos políticos" se han quejado de supuestos malos tratos, torturas, y humillaciones, por parte de los carceleros, cuyos jefes fueron condecorados por su trabajo ayer sábado, por el Ministerio de Gobernación.

Según las organizaciones aglutinadas en el Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas, actualmente hay 114 opositores en las cárceles de Nicaragua, de los cuales 104 fueron detenidos en el contexto de la crisis sociopolítica que atraviesa el país desde abril de 2018, y diez antes del estallido social de ese año.

Familiares de algunos "presos políticos" en huelga de hambre han confirmado a Efe que estos se encuentran debilitados, aunque sin brindar mayores detalles, por temor a represalias.

La crisis sociopolítica que vive Nicaragua es la más sangrienta desde la que se vivió hace 40 años, también con Ortega en el poder.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el conflicto actual dejó 328 muertos en 2018, por su parte, organizaciones locales cuentan hasta 684 desde entonces, mientras que Ortega reconoce 200 víctimas, y sostiene que se defiende de un "golpe de Estado fallido".