Puyol: "Messi es una baza enorme para LaLiga"

El exfutbolista del FC Barcelona Carles Puyol. EFE/Carlos Mateos/Archivo

Roma, 11 oct (EFE).- El español Carles Puyol, excapitán del Barcelona, consideró este domingo que el hecho de que el argentino Lionel Messi haya decidido seguir en el conjunto catalán es excelente no solo para su club sino para toda LaLiga, pues es "una baza enorme" a nivel deportivo y mediático.

"Yo como culé no quería Messi se fuera, pero es fútbol. Al final decidió quedarse, dijo recientemente que está motivado, que tiene ganas y esperemos que pueda seguir con nosotros muchos años. Es una baza enorme para LaLiga, es de los mejores del mundo", afirmó Puyol, quien participó junto a Iker Casillas y al presidente de LaLiga, Javier Tebas, en el Festival del Deporte, organizado en Milán por el diario "La Gazzetta dello Sport".

Puyol, que estuvo sentado al lado de Casillas, bromeó sobre el hecho de "quizás a Iker le hubiera gustado más un Barcelona sin Messi", pero consideró que "todos los aficionados al fútbol están de alguna forma vinculados" con el número 10 argentino, porque su juego es "fascinante".

El excapitán del Barcelona, que se retiró en 2014 tras ganarlo todo con su club y con la Selección, reconoció que creció con la pasión por el Milan, del que tuvo ofertas, pero destacó que se siente orgulloso por haber vivido toda su carrera en el cuadro catalán.

"La curiosidad por cambiar está, pero luego tienes que evaluar muchas cosas. Tuve el orgullo de jugar en el Barcelona, es algo que llevo dentro. Las circunstancias fueron favorables, el club siempre contó conmigo. En 2014, tuve problemas de rodilla y renuncié. Pero estuve quince años en el primer equipo", dijo.

"Recibí ofertas de otros equipos, italianos e ingleses. Nunca he escondido que me hubiera gustado jugar en el Milan, jugar con Paolo Maldini, que para mí es un ídolo. El Milan estaba entonces en un buen momento, pero estoy muy feliz por haberme quedado en el Barcelona", agregó.

También reconoció que, pese a haber alcanzado niveles excelentes personalmente y con su equipo, nunca ha pensado en llevarse un Balón de Oro.

"Nunca pensé en eso. Cuando convives con Messi, con (el portugués) Cristiano Ronaldo, Xavi Hernández, Casillas, es difícil decir quién es mejor. Los goles marcan la diferencia y Messi y Cristiano eran los rivales. Xavi e Iniesta eran jugadores enormes, pero pasaban desapercibidos pese a trabajar mucho", opinó.

Campeón de Europa 2008 y del Mundo 2010 con España, Puyol destacó la afinidad que había en la plantilla de la Selección en esos años.

"Tuvimos la suerte de jugar con una generación especial, con personas que daban importancia al grupo. Iker era el capitán, pero aceptaba con placer nuestros consejos. No era de esos capitanes que montan una dictadura. Este es el valor más importante. Si un equipo no está unido es difícil alcanzar un objetivo", aseguró.

Al repasar los mejores Clásicos de su vida, Puyol eligió el del 2-6 en el Bernabéu, en 2009, como su favorito.

"Yo debuté en el Clásico con un 2-2 en el Camp Nou, pero si tengo que elegir uno, elijo el del 2-6 en el Bernabéu. Era nuestro primer año con Pep Guardiola. Empezamos muy bien la Liga, pero luego el Madrid empezó a remontar. Faltaban tres partidos, nos faltaban cuatro puntos y ganar ese partido fue la sentencia", dijo.

"Pero también me acuerdo del año anterior, cuando tuvimos que hacerle el pasillo al Madrid. Deseaba que ese partido terminara pronto, perdimos 4-1 y pudieron marcar más", agregó.