Portugal se mantiene por encima de mil casos diarios y prepara nuevas medidas

En la imagen, un establecimiento con poca clientela. EFE/ Cynthia De Benito/Archivo

Lisboa, 11 oct (EFE).- Portugal acumula cuatro días por encima de los mil casos diarios de coronavirus, con cifras récord de contagio, y el Gobierno se prepara para anunciar nuevas medidas con las que atajar la segunda ola, que empieza a poner presión en el sistema sanitario.

El país registró en las últimas 24 horas 1.090 contagios, según los datos divulgados hoy por la Dirección General de Salud (DGS), y en los últimos cuatro días suma más de 5.400 nuevos positivos por coronavirus.

El peor dato fue el publicado el sábado, 1.646 casos que supusieron el mayor número de infecciones diarias desde que estalló la pandemia en Portugal, que desde marzo acumula 86.664 positivos.

Más de 30.000 casos siguen activos y el grueso de los contagios se localiza en la región Norte, que este domingo registró el 57 % de los nuevos casos, dato que confirma la tendencia de los últimos días, en los que Lisboa ha dejado de ser el foco de la pandemia.

Además, este domingo se notificaron 13 muertes, el triple que un día antes, aunque por debajo del dato del martes (14), que supuso un máximo en cuatro meses. En total, fallecieron en Portugal 2.080 personas desde el mes de marzo.

AUMENTAN LAS HOSPITALIZACIONES

Aunque esta ola está siendo menos agresiva que la primera, la presión empieza a sentirse en el sistema sanitario luso.

El número de hospitalizados suma ocho jornadas consecutivas de subidas, en las que ha pasado de 668 a 843 personas internadas, de las que 124 están en cuidados intensivos.

El hospital de Loures, a las afueras de Lisboa, tuvo que trasladar el sábado a dos enfermos de covid-19 al Hospital de las Fuerzas Armadas porque tenía todas las camas de cuidados intensivos ocupadas.

Más al norte, el principal hospital de Oporto, el de São João, volvió a montar este fin de semana seis carpas fuera del centro para realizar el triaje de urgencias, que había retirado a finales de mayo.

NUEVAS MEDIDAS LA PRÓXIMA SEMANA

Ante el avance de la pandemia en Portugal, el Gobierno del socialista António Costa prepara nuevas medidas de contención que deberán ser anunciadas esta próxima semana.

Portugal se encuentra desde el 15 de septiembre en estado de contingencia, con restricciones horarias para los establecimientos -apertura a partir de las 10.00 horas y cierre máximo a las 23.00- y limitación de las reuniones de personas a un máximo de diez.

En los establecimientos de restauración que se encuentran a menos de 300 metros de una escuela y dentro de los centros comerciales, la restricción es de cuatro personas por mesa.

Estas medidas están vigentes hasta el 14 de octubre y se prevé que haya un endurecimiento a partir de esa fecha.

Aunque las autoridades no han avanzado qué tipo de medidas podrían acordar, medios locales apuntan a que se baraja hacer obligatorio el uso de mascarilla en espacios abiertos.

Actualmente sólo es obligatorio utilizar este equipo de protección en espacios cerrados -establecimientos, transportes y escuelas-, aunque la DGS recomendó recientemente que también se usase al aire libre cuando hay muchas personas y no se puede guardar la distancia social.

Lo que no estaría sobre la mesa sería un nuevo parón de la actividad económica, como ha descartado el propio Costa, que apela a la responsabilidad individual.

"Tenemos que conseguir controlar la pandemia con nuevas armas, no puede ser parar otra vez, tiene que ser la responsabilidad personal de cada uno de nosotros", dijo este sábado en Guarda, donde acudió a la XXXI Cumbre Hispano-Lusa.

FÁTIMA RECIBIRÁ A MILES DE PEREGRINOS

A la espera de nuevas medidas, parte de la atención está puesta en el santuario de Fátima, que este lunes y martes celebra su peregrinación internacional de octubre, a la que se prevé que acudan miles de personas.

Después de que en septiembre tuviesen que cerrar el recinto debido a la multitud, esta vez se limitará el aforo a un máximo de 6.000 peregrinos.

El santuario realizó una prueba este domingo y tuvo que cerrar las puertas del recinto al mediodía, cuando se alcanzó el aforo máximo previsto.

Paula Fernández