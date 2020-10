Petrucci, Lowes y Vietti ganan en condiciones adversas

EFE/EPA/EDDY LEMAISTRE

Madrid, 11 oct (EFE).- El italiano Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP20), el británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex) y el también italiano Celestino Vietti (KTM) consiguieron la victoria en sus respectivas categorías del Gran Premio de Francia de motociclismo disputado en el circuito de Le Mans, disputado en unas condiciones climatológicas adversas.

Petrucci logró su primera victoria de la temporada en el mítico circuito de Le Mans, en el que el español Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V) hizo su primer podio como debutante en la categoría, por delante de Pol Espargaró (KTM RC 16).

El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) fue noveno pero mantiene el liderato del mundial al acabar por delante de Joan Mir (Suzuki GSX RR). Suma 115 puntos, diez más que el español, dieciocho sobre el italiano Andrea Dovizioso, y diecinueve sobre Maverick Viñales, décimo.

Con todos los pilotos en la salida comenzó a llover y se tuvo que aplazar la misma para poder cambiar los neumáticos de seco por los de mojado y en esas condiciones dos auténticos especialistas en agua como el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP20) y el británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V) no defraudaron y enseguida se pusieron al frente, perseguidos por otro especialista como es el italiano Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP20), que al final fue quien se "llevó el gato al agua".

En la segunda vuelta Petrucci comandó la carrera perseguido por su propio compañero de equipo Andrea Dovizioso y Jack Miller, que abrieron un pequeño hueco sobre sus perseguidores, Pol Espargaró (KTM RC 16), Alex Rins (Suzuki GSX RR) y Fabio Quartararo, que no quiso asumir excesivos riesgos, entre otros.

Más atrás iban recuperando posiciones el español Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V) y el portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16), que llegaron hasta Quartararo y lo superaron para colocarse por detrás de los británico Cal Crutchlow y Bradley Smith (Aprilia RS-GP), que iban con Pol Espargaró, mientras Alex Rins se marchaba hacia adelante para intentar cazar al trío de Ducati formado por Petrucci, Dovizioso y Miller.

Rins, a ritmo de vuelta rápida, fue cazando poco a poco a los escapados, que en la séptima vuelta contaban con algo más de dos segundos de ventaja, aunque el español les restaba cuatro décimas de segundo por vuelta y por delante quedaban todavía diecinueve giros.

Lenta pero inexorablemente Rins se fue acercando al trío de cabeza, con los que enlazó en la decimotercera vuelta, pero por detrás de él también saltó a la caza de los escapados Pol Espargaró.

Rins intentó en varias ocasiones superar a Miller, tercero del grupo, pero en todas las ocasiones el australiano le devolvió el adelantamiento en tanto que por detrás Pol Espargaró estaba cada vez más cerca y Alex Márquez, desde atrás, protagonizó dos vueltas rápidas casi consecutivas que le permitieron ir a la caza del grupo de cabeza, del que se encontraba a menos dos segundos.

A seis vueltas del final Alex Rins intentó una acción muy arriesgada sobre Miller y Dovizioso que el australiano le recriminó y poco después le volvió a adelantar, pero prácticamente para decir adiós poco después a la carrera con problemas mecánicos y más adelante, en la curva tres de la siguiente vuelta, irse por los suelos Alex Rins, lo que dejaba a Petrucci líder solitario.

El piloto de Repsol Honda había protagonizado una espectacular remontada hasta el podio y aún con opciones de pelear por la victoria, aunque Petrucci había conseguido algunos metros de ventaja a cinco vueltas del final.

A menos de tres vueltas para el final Alex Márquez consiguió adelantar a Andrea Dovizioso para colocarse segundo e intentar alcanzar a Danilo Petrucci, un objetivo harto complicado en los pocos kilómetros que quedaban por completar.

El británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex) consiguió una meritoria primera victoria en Moto2, lo que también le permite acercarse al líder del campeonato en su gran premio número cien.

Junto a Lowes en el podio estuvieron el australiano Remy Gardner y el italiano Marco Bezzecchi, todos ellos con Kalex, con el español Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex) en la cuarta plaza, mientras que el líder del mundial, el italiano Luca Marini (Kalex) no sumó un solo punto al acabar decimoséptimo.

El italiano Celestino Vietti (KTM) ganó en Moto3, por delante de su compatriota Tony Arbolino (Honda) y con el español Albert Arenas (KTM), tercero, que recuperó el liderato del mundial frente al japonés Ai Ogura (Honda), quien sólo pudo ser noveno.

Juan Antonio Lladós