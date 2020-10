Perú mantiene el estado de alerta a pesar del descenso de casos activos de COVID

Pacientes se recuperan de la COVID-19, en el área de rehabilitación del hospital Cayetano Heredia, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 10 oct (EFE).- Las autoridades sanitarias de Perú se mantienen en estado de alerta ante un posible rebrote de la epidemia de la COVID-19, a pesar de que continúa la tendencia al descenso de los casos activos en el país, que actualmente llegan a 74.676.

El informe de este sábado del Ministerio de Salud (Minsa) elevó los casos confirmados desde marzo pasado a un total de 846.088, tras sumar otros 1.517 en las últimas 24 horas, mientras que los decesos llegaron a 33.223, con 65 nuevos fallecidos.

Sin embargo, los datos oficiales indicaron que, del total de infectados, 738.189 ya han recibido el alta en un centro médico o han cumplido con su cuarentena domiciliaria.

El número de pacientes hospitalizados también bajó a 6.334, lo que implica 210 menos que en el anterior reporte, mientras que 1.207 de ellos permanecen en unidades de cuidados intensivos (UCI).

A pesar de estas cifras alentadoras, médicos y especialistas han lanzado la alerta ante un posible rebrote de la enfermedad en las próximas semanas, una situación que las autoridades también consideran probable si es que la ciudadanía descuida las medidas de seguridad sanitaria.

PREPARACIÓN ANTE SEGUNDA OLA

En ese contexto, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, informó que su país cuenta actualmente con 2.500 equipos de respuesta rápida para atender una eventual segunda ola de la pandemia.

Mazzetti remarcó que los factores más importantes en el descenso de las cifras de la enfermedad son "el esfuerzo" de la población por respetar las medidas sanitarias y las restricciones que han establecido las autoridades.

Destacó, sin embargo, que los ciudadanos tienen "que seguir resistiendo" y no descuidarse porque todavía se registran decenas de muertes diarias por la enfermedad.

La ministra lanzó este sábado la jornada nacional de vacunación gratuita, en la que se espera inmunizar a unas 300.000 personas, incluidos niños y adultos mayores, contra enfermedades como la tuberculosis, polio, difteria, tétanos, influenza y neumonía.

La ministra informó de que ante la urgencia de atención de la emergencia sanitaria por la COVID-19, la cobertura de vacunación en su país bajó del 90 al 40 %, por lo que el objetivo de la actual campaña es subir estas cifras un 20 % más.

PLAN DE SALUD MENTAL

Mazzetti también anunció que, en el contexto de la pandemia, el Ejecutivo está impulsando un plan de salud mental al que ha destinado 551 millones de soles (157,4 millones de dólares).

Durante su participación en un seminario virtual internacional, la ministra indicó que "esta sí es una oportunidad real para atender los aspectos de la salud mental" en su país.

Agregó que además de los establecimientos especializados también existen módulos para la atención de menores de edad que han sido sujetos de violencia o hechos traumáticos, además de hogares de acogida para rehabilitación y recuperación.

"También vamos a tener 28 unidades que permitan la hospitalización de pacientes con trastornos mentales en diferentes establecimientos de salud, lo que nos dará la esperanza de que la salud mental llegue a todos lados", remarcó.

REUNIÓN DE EVANGÉLICOS

A pesar de las prohibiciones y advertencias de las autoridades para que no se produzcan reuniones de personas, cientos de feligreses de iglesias evangélicas se encontraron este sábado en el céntrica plaza San Martín para pedir a las autoridades que permitan la reapertura de sus templos.

Los manifestantes, que se identificaron como miembros del Movimiento Misionero Mundial, llegaron hasta la plaza para "orar" por su país y sus autoridades, según dijo a Efe el pastor Agustín Vásquez Días, de la Iglesia Cristiana Pentecostés.

Aunque agregó que siguen obedeciendo a las autoridades y mantienen sus templos cerrados, Vásquez dijo que desean que estos "se abran respetando todos los protocolos que ha establecido el Ministerio de Salud".

"Vemos de que los centros comerciales se han abierto, las discotecas están por abrir... ¿y por qué no abrir el templo para poder simplemente refugiarnos, porque nosotros somos creyentes?", preguntó.

El pastor aseguró que "gracias a Dios" el Gobierno ya ha dado "parte de una luz verde" y ha prometido que a partir del próximo mes "posiblemente" les permitirá reunirse en sus templos "guardando los protocolos respectivos".