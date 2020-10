Parlamento uruguayo comienza la discusión y la votación del Presupuesto

La Cámara de Diputados comenzó este domingo la discusión y votación en sesión del Presupuesto para los próximos cinco años de Gobierno. EFE/Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 11 oct (EFE).- La Cámara de Diputados comenzó este domingo la discusión y votación en sesión del Presupuesto para los próximos cinco años de Gobierno, tras una jornada de estudio en comisiones, y se prevé que la próxima semana se termine con la votación de todos los artículos.

Este domingo se espera una larga jornada que, según estiman, culminará cerca de las 2 de la mañana del lunes con la votación del texto general del presupuesto.

Reglamentariamente, la cámara baja tiene 45 días para estudiar y votar la ley de presupuesto para luego trasladarlo al Senado, que deberá seguir su estudio y, si corresponde, hacerle nuevas modificaciones.

Si bien la coalición de gobierno, integrada por el Partido Nacional (PN-centroderecha), el Partido Colorado (PC-centroderecha), Cabildo Abierto (CA-derecha), el Partido Independiente (PI-centroizquierda) y el Partido de la Gente (derecha), tiene mayorías parlamentarias, aún quedan negociaciones pendientes.

El presupuesto original enviado por el Ejecutivo que encabeza Luis Lacalle Pou proponía un gasto total para 2021 de unos 900 millones de pesos uruguayos (unos 20.454.545 dólares).

Asimismo, en el presupuesto quinquenal se detalla que quien más porcentaje recibirá será la educación (26 % del presupuesto iría para la Administración Nacional de Educación Pública -ANEP-)

Aunque el Gobierno estimaba un ahorro de 900 millones de dólares en gasto para el primer año de gestión, esto no se pudo reflejar en el presupuesto por la emergencia sanitaria y la baja del PIB que, se estima, tendrá una caída del 3.5 %.

Entre los temas que más existe diferencia está el movimiento del Plan de Mejoramientos de Barrios, del Ministerio de Vivienda a Presidencia, lo que despertó las críticas de CA -cuyo partido cuenta con esta cartera-.

Asimismo, el presupuesto para la educación también es otro de los puntos claves de esta votación ya que tanto la Universidad de la República (Udelar) como los sindicatos docentes y la oposición del Frente Amplio (FA-izquierda) aseguran que con este proyecto habrá recortes tanto en presupuesto como en cargos y horas docente.

La Udelar, que fue uno de los principales actores en el combate de Uruguay al coronavirus con el desarrollo de test PCR, hizo una propuesta presupuestal escalonada para los próximos 5 años y asegura que, si no se los escucha, se verá afectada la educación superior uruguaya en el largo plazo.

Aunque en el proyecto original enviado por el Ejecutivo no se efectuaban aumentos para la Universidad, representantes de la bancada oficialista de Diputados aseguraron que se pudo conseguir aumentos en negociaciones -aunque no detallaron de dónde se quitó dinero para darle a la educación-.

Otro de los puntos más importantes de este presupuesto es que, a diferencia de años anteriores, no se aumentan impuestos y se reduce el gasto público, algo que ha sido elogiado por los representantes del oficialismo ya que era promesa de campaña electoral pero criticado por la oposición y la central sindical ya que entienden que en tiempos de pandemia es necesario que haya más gasto público.