O.Próximo.- Israel y Hamás habrían pactado una tregua de seis meses con mediación de Qatar, según la TV israelí

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Israel y el movimiento islamista Hamás, al frente del enclave palestino de la Franja de Gaza, habrían alcanzado una tregua de seis meses con la mediación de Qatar, que a su vez se comprometería a financiar la economía gazací con una inyección económica de 100 millones de dólares durante ese periodo, según ha informado este domingo el Canal 12 israelí.



A cambio de la tranquilidad en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza, Qatar transferiría esa cantidad directamente a Hamás a través de un acuerdo coordinado entre las autoridades de este país y el jefe del servicio de Inteligencia exterior de Israel (Mosad), Yossi Cohen.



Sin embargo, y según las fuentes del medio, los acuerdos no han sido bien recibidos por los líderes israelíes en las localidades del sur del país, más próximas a la Franja y objetivo de los cohetes de las milicias palestinas.



"Lamento que, en lugar de eliminar el terrorismo, el Gobierno israelí apoye la transferencia de dinero a una organización terrorista durante seis meses. No compramos y, por supuesto, no agradecemos", ha declarado el alcalde de Sderot, Alon Davidi.



Según Davidi, "el Gobierno israelí debe hacer lo que sabe hacer y lo ha hecho en el pasado: eliminar a los terroristas en Gaza y a los jefes de organizaciones terroristas. Los acuerdos de paz con los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein deben utilizarse para la cooperación regional que nos beneficiará a nosotros ya Gaza", en declaraciones a la cadena, recogidas a su vez por la agencia de noticias rusa Sputnik.



El jefe del Consejo Regional de Eshkol, Gadi Yarkoni, también ha expresado sus reservas y solicitado una solución a largo plazo. "Daremos la bienvenida a cualquier acuerdo que conduzca a una paz a largo plazo. Pero un período de medio año de paz no es la solución estratégica que esperamos", ha manifestado Yarkoni.



No obstante, el jefe del Consejo Regional de Sha'ar Hanegev, Ofir Libsten, ha adoptado un tono más optimista y dijo que agradecía un período de tranquilidad. "Aceptamos cualquier acuerdo que restablezca la calma y la estabilidad en nuestras áreas y ponga fin al terrorismo con globos y al lanzamiento de cohetes", dijo Ofir Libsten.



En el centro de este acuerdo se encuentra la figura de Mohammad al Emadi, el enviado de Qatar a Gaza, que ha visitado regularmente el enclave durante los últimos años con la aprobación israelí para entregar fondos destinados a la compra de combustible, el pago a los funcionarios públicos y la obtención de ayuda humanitaria en el enclave, donde la anterior partida de fondos de auxilio procedentes de Qatar está a punto de agotarse.