Nacional y Rentistas igualan en puntos y se verán las caras en la final del fútbol en Uruguay

Felipe Carballo (c), del Nacional de Uruguay, fue registrado este domingo al festejar un gol que le anotó al Deportivo Maldonado, durante un partido de la última fecha del Torneo Apertura de fútbol en Uruguay, en el estadio Gran Parque Central de Montevideo (Uruguay). EFE/Federico Anfitti

Montevideo, 11 oct (EFE).- El Nacional y el Rentistas no pudieron superar al Deportivo Maldonado y al Danubio, respectivamente, y ahora deberán verse las caras en una final para definir al próximo campeón del Torneo Apertura del Fútbol uruguayo.

Además, el Montevideo City Torque cerró una gran campaña y terminó en el tercer lugar a solo tres puntos de los líderes.

Estas son algunas de las claves de la última fecha:

.1. MUNÚA NO ENCONTRÓ EL CAMINO

El Nacional comenzó perdiendo 0-1 ante el ascendido Deportivo Maldonado pero encontró el empate en los primeros instantes del segundo tiempo. Sin embargo, luego nunca consiguió llegadas claras y al entrenador, Gustavo Munúa, no le funcionaron las variantes en ofensiva para llegar al segundo gol y coronarse campeón.

.2. SIGUE EL SUEÑO

Rentistas no logró llegar a la victoria ante el Danubio pese a que comenzó ganando con un penalti. Pese a ello, la igualdad en puntos con el Nacional le permite al equipo sorpresa de este Torneo Apertura seguir soñando con el título y se medirá en una única final con los tricolores el próximo miércoles.

.3. FIN DEL CALVARIO

El Peñarol tuvo un Torneo Apertura para el olvido en el que culminó cuarto. Malos resultados, el cese de Diego Forlán como entrenador y un equipo que nunca encontró el camino fueron las claves para la mala campaña que terminó con una igualdad sin goles ante el Fénix.

.4. EL CITY DA DE QUÉ HABLAR

El Montevideo City Torque, equipo que pertenece al Grupo City, cerró una muy buena campaña en la que culminó en la tercera posición tras empatar con el Plaza Colonia 1-1 y estuvo muy cerca de dar batalla por el título del Apertura.

.5. CADA VEZ MÁS COMPLICADO

El Boston River, equipo donde dirige y juega Sebastián 'Loco' Abreu, sumó una nueva derrota (esta vez ante el Liverpool por 3-2) y sigue en una situación muy comprometida con el descenso. Ahora, deberá hacer un muy buen Torneo Intermedio y Torneo Clausura si quiere permanecer en la primera categoría del fútbol uruguayo.