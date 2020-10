Michelle Jenner se mete de lleno en 'Alicia en el país de las maravillas'

MADRID, 11 (CHANCE)



Michelle Jenner es una de las actrices de nuestro país que no deja de sorprendernos. Ahora, todos su fans están esperando con ansia que salga la nueva temporada de Los Hombres de Paco, donde vimos a un joven actriz empezar a hacer sus primeros pinitos en el mundo de la interpretación y donde vivimos una historia de amor con Hugo Silva que nos dejó a todos con ganas de amor.



Su carisma traspasa la pantalla y es que cuando hablamos de esta historia de amor con Hugo Silva, hablamos de la mejor historia televisida hasta la fecha para muchos. Una relación que consiguió traspasar fronteras y que nos marcó a todos los que seguimos la serie para siempre.



Ahora, después de muchos años y haber interpretado numerosos papeles en muchas series de televisión y películas con los que nos ha dejado con la boca abierta, Michelle se mete de lleno de nuevo a poner voz a personajes. Y es que no es la primera vez que lo hace, ya que recordemos que ella era quien ponía voz a Hermione en Harry Potter.



Ahora, ha narrado la historia de 'Alicia en el país de las maravillas' para un nuevo servicio que ofrece Amazón, Audible.ES donde se podrá disfrutar de audiolibros y podcast en castellano elaborados por actores españoles. En esta aventura, la actriz no podría ser menos y nos ha contado cómo ha sido esta experiencia para ella:



"Me ha encantado ser Alicia y formar parte de esta historia, para mí, cuando era pequeña, era una de las historias que más me encantaban. Me gustaban esos personajes llenos de locura, todo como lleno de color, era todo extraño, pero al mismo tiempo maravillo y de repente poder ser Alicia y todos esos personajes, ha sido muy bonito".



En cuanto qué ha significado para ella formar parte de este nuevo proyecto, Michelle Jenner confiesa que: "Siempre se aprende, en cada trabajo se aprende algo, yo creo que esto lo especial que ha tenido es que te sumerges más en una historia, porque cuando estás rodando una serie o una historia vas como a trocitos".