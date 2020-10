Lowes gana y se acerca al líder

EFE/Alejandro García/Archivo

Madrid, 11 oct (EFE).- El británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex) consiguió una meritoria primera victoria de la temporada 2020 al vencer el Gran Premio de Francia de Moto2 en el circuito de Le Mans, lo que también le permite acercarse al líder del campeonato en su gran premio número cien.

Junto a Lowes en el podio estuvieron el australiano Remy Gardner y el italiano Marco Bezzecchi, todos ellos con Kalex, con el español Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex) en la cuarta plaza, mientras que el líder del mundial, el italiano Luca Marini (Kalex) no sumó un solo punto al acabar decimoséptimo.

La carrera de la categoría intermedia ya perdió a algunos de sus protagonistas incluso antes de empezar, pues el español Arón Canet (Speed Up), el mejor debutante de la temporada, no pudo disputar la prueba al sufrir una caída en el "warm up" en el que se dañó el dedo meñique de su mano izquierda.

Otro español, Jorge Navarro (Speed Up), no iba a tener muchas posibilidades al verse obligado a cumplir con dos vueltas largas de sanción por la caída que sufrió en entrenamientos cuando había bandera amarilla en pista y por lo que fue penalizado por Dirección de Carrera.

Obligado a una constante remontada desde el principio, al final Jorge Navarro cometió un error a cinco vueltas del final que le hizo caer en la curva tres y le forzó al abandono.

Y, además, la climatología vino a jugar otra nueva mala pasada al comenzar a llover tímidamente y ser declarada la prueba en mojado, por lo que la elección de los neumáticos iba a ser decisiva ya que la previsión es que el asfalto se secase y en esas condiciones los neumáticos de mojado no iban a aguantar nada, de ahí que todos saliesen con "slicks" o neumáticos de seco.

Y una de las primeras víctimas fue el autor de la "pole position", el estadounidense Joe Roberts (Kalex), cuyos mecánicos se tuvieron que llevar la moto a talleres para realizar cambios de última hora y ello le obligó a salir desde la última posición de la formación de salida.

El australiano Remy Gardner (Kalex), un buen especialista en estas condiciones mixtas, fue el mejor al apagarse el semáforo, perseguido por Xavier Vierge (Kalex), Jorge Martín (Kalex) y Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex).

Enseguida se produjo un corte en cabeza de carrera, en donde se quedaron cinco pilotos, Lowes, Gardner, Vierge, el británico Jake Dixon (Kalex), el italiano Marco Bezzecchi (Kalex) y el también español Jorge Martín (Kalex), que tuvo un susto que le hizo perder durante algún tiempo el contacto con el grupo y poco después rodar por los suelos en la curva diez, quedando fuera de la competición.

Y, en tanto, el líder del mundial, muy condicionado por la fuerte caída que sufrió el viernes, intentó aguantar el ritmo de los mejores en una discreta novena plaza, aunque peor era para su rival más directo del campeonato, su compatriota Enea "La Bestia" Bastianini (Kalex), que por entonces era duodécimo, aunque ambos en el mismo grupo.

En el grupo de cabeza pronto se produjeron bajas, la primera de ellas del español Xavier Vierge, que se fue por los suelos al intentar mantener el ritmo de Lowes y Dixon, que se escaparon irremisiblemente de todos sus perseguidores, encabezados por Marco Bezzecchi pero a más de tres segundos.

Lowes cometió un error en la séptima vuelta que le hizo irse largo para evitar la caída y que dejó a Jake Dixon en solitario al frente de la carrera, una posición que no consolidó pues Sam Lowes empezó a rodar mucho más rápido, mientras que desde muy atrás el autor de la "pole position" Joe Roberts protagonizaba una remontada espectacular que en el decimotercer giro le situaba duodécimo, a siete del final ya era noveno y la carrera la acabó sexto.

Con Dixon y Lowes por delante, la última plaza del podio se la disputaron Marco Bezzecchi, Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex) y Remy Gardner, con un ritmo mejor del español, que primero dio buena cuenta del australiano y después comenzó a "achuchar" al transalpino.

Pero Jake Dixon no aguantó la presión y a menos de cuatro vueltas del final cometió un error en la curva catorce que le hizo rodar por los suelos para su desesperación y le entregó en bandeja la primera plaza a Sam Lowes, por delante de Gardner y Bezzecchi.

Augusto Fernández fue el mejor español en la cuarta posición, con Héctor Garzó (Kalex), duodécimo, por delante de Marcos Ramírez (Kalex) y con Edgar Pons (Kalex), decimonoveno.

Juan Antonio Lladós