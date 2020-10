"Las tres muertes de Marisela Escobedo", retrato de feminicidios en México

Fotografía cedida este domingo, cortesía de Allied Global Marketing, que muestra a la mexicana ,Marisela Escobedo durante una grabación de un documental en México. EFE/Allied Global Marketing/SOLO USO EDITORIAL

México, 11 oct (EFE).- La mexicana Marisela Escobedo pasó de ser madre a llorar a su hija hasta terminar convertida en un símbolo de valentía y activismo cuya historia se refleja en el documental "Las tres muertes de Marisela Escobedo", que se estrena el 14 de octubre a través de Netflix.

Dirigido por Carlos Pérez Osorio y producido por Laura Woldenberg, Ivonne Gutiérrez y Sara Rafsky, el largometraje muestra los dos años que Escobedo dedicó a la investigación para esclarecer el feminicidio de su hija, Rubí Marisol, asesinada en la fronteriza Ciudad Juárez en 2008.

El documental, explicaron, resulta un ejemplo de la podredumbre de la justicia en México que permite que sean asesinadas 10 mujeres al día en el país y que la impunidad en este tipo de casos se mantenga en el 97 %.

"Sin duda, este documental muestra como el sistema de justicia en México está completamente podrido y lamentablemente sigue así. (...) Por supuesto que muestra todas esas fallas. Si el feminicidio (de Rubí Marisol) se hubiera atendido en ese momento, si se hubiera investigado con perspectiva de género, ahí habría acabado la historia", expresó a Efe Woldenberg.

En este sentido, la historia local de Escobedo se transforma en una fotografía de México que también puede, y debe, ser reconocida en el resto del mundo.

Y esto puede llegar, apuntó Pérez Osorio, a través del amor.

"Es una historia que tiene una universalidad en el amor, en extrañar a alguien, en querer hacer justicia y estos sentimientos que en cualquier idioma podemos encontrar. (...) Lo que queremos es que se queden con el tremendo amor que Marisela le tenía a sus hijos y que es responsabilidad de todos hacer que eso ya no suceda", dijo el director.

LA LUZ DE MARISELA ESCOBEDO

Por ello, todo el documental tiene un halo de lucha y luz alrededor de la figura de Escobedo. El sufrimiento de esta mujer y de toda su familia se transforma en batalla y se transmite al público en forma de esperanza.

Desde el principio, contaron Pérez Osorio y Woldenberg, buscaron no recurrir a contar únicamente una historia de dolor pero tampoco abarcarla desde los tecnicismos judiciales.

Por ello, tuvieron que condensar todo el material al que el director había llegado a través de su trabajo con el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, en el norte de México, y la posterior investigación del equipo.

Además, los diarios de Marisela y Juan Manuel, el hermano de Rubí Marisol, recogían todos los pasos que dieron en lo que fue una investigación obligada debido a la omisión por parte de las autoridades.

Con la información recogida en los diarios, además de decenas de horas de audiencias, artículos, entrevistas y los expedientes, aunque solo a los que pudieron acceder, "Las tres muertes de Marisela Escobedo" tomó forma hasta construir un relato entendible para múltiples tipos de audiencias, coherente y fiel a la realidad.

AVANCES Y RETROCESOS

Desde el asesinato de Rubí Marisol en 2008, perpetrado por quien era su pareja, Sergio Rafael Barraza, las cosas han cambiado mucho en México con respeto al machismo, perciben las productoras.

Sin embargo, opinó Woldenberg, aunque los medios de comunicación ya recojan la mayoría de los casos, todavía falta que la conciencia social se refleje en las cifras de feminicidios y en la impunidad en el país.

Rubí Marisol fue reconocida como una de las "muertas de Juárez", que engloban a las más de 700 mujeres que fueron asesinadas entre la década de 1990 y la de 2000, pero hoy ya reconocidos como feminicidios, asesinatos por violencia machista o de género.

"Diez años después la situación cambió: ya tenemos el término feminicidio, ya entendemos que esto es un problema nacional, que es un tema de violencia de género pero tenemos 10 asesinato violentos a mujeres al día", describió Woldenberg.

Con todo esto, "Las tres muertes de Marisela Escobedo" se convierte en un relato fehaciente de la realidad mexicana desde 2008 logrando que la sombra de Escobedo llegue hasta hoy transformada en esperanza, y desde la filosofía de recordar el pasado y aprender de él para no permitir que se sigan perpetrando los mismos errores.