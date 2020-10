Italia suma 5.456 nuevos casos de COVID-19 con menos pruebas que el sábado

EFE/EPA/GIUSEPPE LAMI/Archivo

Roma, 11 oct (EFE).- Italia ha comunicado hoy 5.456 nuevos contagios de coronavirus, por encima de los 5.000 como en los dos últimos días pero con 30.000 pruebas menos que el sábado, cuando los infectados fueron 5.724, informó el Ministerio de Sanidad.

Este domingo se realizaron 104.658 pruebas, mientras que el sábado se habían hecho 133.084.

El número total de contagios en Italia es de 354.950 desde el 21 de febrero, cuando comenzó la emergencia en el país, y el de fallecidos es de 36.166, con 26 más en las últimas 24 horas.

La región que más casos ha tenido ha sido Lombardía (norte) con 1.032, en segundo lugar se ha situado Campania (sur) con 633 y después Toscana (centro) con 517.

En Italia hay actualmente 79.075 personas con coronavirus, de las que 420 están en unidades de cuidados intensivos y 4.519 hospitalizadas, mientras que el resto no tiene síntomas o los tiene leves y se encuentran en sus casas.

El Gobierno italiano ha extendido recientemente el estado de emergencia hasta el 31 de enero para poder seguir afrontando la pandemia con decretos urgentes y ha impuesto la obligación de llevar la mascarilla en todo momento, también al aire libre.

Pero en los últimos días Italia no baja de los 5.000 casos diarios y esto preocupa al Gobierno, que estudia si implementar más medidas restrictivas.

"Italia no puede permitirse otro confinamiento. El sistema económico y comercial no puede permitírselo", ha dicho el ministro de Exteriores, Luigi Di Maio.

Según los medios italianos, pero sin confirmación oficial, el Ejecutivo italiano estaría analizando acciones como prohibir las fiestas privadas o el deporte en grupo a nivel de aficionado, como los partidos entre amigos, y obligaría a los bares y restaurantes a cerrar a medianoche.

Todo con el objetivo de evitar que la curva de transmisiones se descontrole y el sistema sanitario vuelva a colapsar como en marzo.