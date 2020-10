Inglaterra venga ante Bélgica su derrota en final de consolación del Mundial-2018

Más de dos años después de la final de consolación del Mundial de Rusia-2018, con victoria de Bélgica por el tercer puesto, Inglaterra se tomó la revancha este domingo en la tercera fecha de la Liga de las Naciones al imponerse 2-1 en Wembley.

Esta victoria permite a los ingleses alzarse al liderato del grupo A2 de la Liga de las Naciones, con 7 puntos en 3 partidos, por 6 de los belgas, mientras que Islandia tratará de abrir su casillero de puntos este domingo en casa ante Dinamarca (1 punto).

Con el mismo esquema 3-4-3 que en los últimos partidos, y que dio buen resultado en el previo ante Gales (3-0 amistoso), los locales comenzaron sin Harry Kane, Raheem Sterling ni Jadon Sancho.

El que regresó al eje de la zaga fue el capitán del Manchester United Harry Maguire, suplente ante Gales, y apartado de la selección para los dos primeros partidos de la Liga de las Naciones por sus problemas judiciales en Grecia.

- Dos penales -

Y las cosas no comenzaron bien para los 'Three Lions'. El delantero de los 'Diablos Rojos' Romelu Lukaku adelantó a los suyos desde los once metros, convirtiendo un penal que él mismo había provocado con un disparo seco engañando al meta local (16).

Sin mostrarse brillante, la Bélgica del español Roberto Martínez, primera selección en la clasificación FIFA, dio sensación de dominar sin forzar demasiado en el primer tiempo ante la cuarta del mundo.

Privados de Eden Hazard, lesionado, fue Lukaku, un antiguo jugador de la Premier, en el principal quebradero de cabeza de la defensa inglesa.

Pero el atacante del Manchester United Marcus Rashford estableció la igualada, también de penal (39), tras agarrón de Thomas Meunier a Jordan Henderson, y también engañando al arquero belga Simon Mignolet, titular ante la baja por lesión del madridista Thibaut Courtois.

Rashford ha visto puerta en cada uno de los cuatro últimos partidos de la selección inglesa.

El gol de la victoria fue obra del volante del Chelsea Mason Mount, cuyo disparo fue desviado provocando una parábola letal por el central Toby Alderweireld (64).

"Lo que me gustó es que logramos superar ese momento complicado y penal evidentemente nos echó una mano. En el segundo tiempo nuestra actuación sin balón -porque contra estos equipos hay que ser muy bueno sin balón- fue muy buena, estuvimos muy compactos, nuestras coberturas fueron buenas", analizó el técnico inglés Gareth Southgate.

Para su homólogo Roberto Martínez, Bélgica "jugó muy bien en el primer tiempo. Su empate de penal fue un mazazo duro. Pero nuestra actuación debió haber sido mejor en el segundo tiempo".

Yannick Carrasco pudo haber igualado en el 72 y Marcus Rashford ampliado la diferencia en el 85, pero el resultado final no se aleja de lo reflejado sobre el césped en un partido sin demasiado ritmo ni pasión.

Bélgica deberá esperar para lograr su primera victoria sobre suelo inglés.

hap/iga/mcd