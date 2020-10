Iñaki Urdangarin hace caso omiso a las declaraciones de Corinna Larsen

23/09/2020 IÑAKI URDANGARIN EN EL CENTRO DON ORIONE POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 11 (CHANCE)



En uno de los peores momentos para la Monarquía Española, Iñaki Urdangarin sigue con su voluntariado en el centro Don Orione y apuesta por el silencio más absoluto sobre las nuevas informaciones vertidas sobre su yerno, el rey emérito por Corinna Larsen. El marido de la Infanta Cristina, que no está pasando por su mejor momento ya que hace unas semanas le rechazaron el tercer grado, sale cabizbajo del centro donde lleva a cabo su voluntariado.



Y es que como bien sabemos, Corinna Larsen ha hecho muchas declaraciones al medio Ok Diario esta semana en las que sigue acusando al rey emérito de los tejemanejes del pasado y habla también de la figura de la Reina Sofía. En este contexto, el marido de la Infanta Cristina no quiere decir si da credibilidad a las declaraciones.



Como siempre a su llegada al centro saluda a la prensa y se echa gel hidroalcohólico en las manos para cumplir con las medidas de prevención contra el Covid-19.